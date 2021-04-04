Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAltınordu - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBeypiliç Boluspor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSON DAKİKA! Eskişehirspor TFF 1. Lig'in 28. haftasında veda etti!Sel ve heyelan felaketi! Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var!AK Parti MYK'da kritik toplantı yarın: Gündem, 104 amiralin imza attığı skandal bildiriTayvan'da kıskanç sevgili dehşeti: Sevgilisinin cinsel organını kesti!Enfeksiyon Uzmanı "Koronavirüs beklentinin tam tersi bir mutasyon geçirdi"4 Nisan 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'deİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin yayımladığı bildiri hakkında konuştu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Tayvan'da kıskanç sevgili dehşeti: Sevgilisinin cinsel organını kesti!

Tayvan'da kıskanç sevgili dehşeti: Sevgilisinin cinsel organını kesti!

Tayvan’da kıskançlık krizine giren bir kadın, 52 yaşındaki sevgilisinin uyuduğu esnada cinsel organını keserek kopan parçayı tuvalete attı. Olayın ardından polise teslim oldu.

Tayvan'da kıskanç sevgili dehşeti: Sevgilisinin cinsel organını kesti!

Tayvan’ın Changhua bölgesindeki Xihu kasabasında bir kadının sevgilisinin uyuduğu sırada cinsel organını kestiği belirtildi.

Soyadı Huang olarak belirlenen 52 yaşındaki kişinin yemek yedikten sonra uyuduğunu daha sonra yoğun bir acı duyarak uyandığını ifade edildi. Yerel medyada ise  Huang'ın uyandığında cinsel organının bir kısmının koptuğunu fark ettiğini söylendi.

40 yaşındaki Phung isimli kadının sevgilisinin cinsel organını mutfak makasıyla kestiği ve kopan parçayı tuvalete attığı ve  olayın ardından Phung'un polise teslim olduğu, suçunu itiraf ettiği ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan Huang'un ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturmaya ise halen devam edildiği belirtildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT