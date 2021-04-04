Tayvan'da kıskanç sevgili dehşeti: Sevgilisinin cinsel organını kesti!

Tayvan’ın Changhua bölgesindeki Xihu kasabasında bir kadının sevgilisinin uyuduğu sırada cinsel organını kestiği belirtildi.

Soyadı Huang olarak belirlenen 52 yaşındaki kişinin yemek yedikten sonra uyuduğunu daha sonra yoğun bir acı duyarak uyandığını ifade edildi. Yerel medyada ise Huang'ın uyandığında cinsel organının bir kısmının koptuğunu fark ettiğini söylendi.

40 yaşındaki Phung isimli kadının sevgilisinin cinsel organını mutfak makasıyla kestiği ve kopan parçayı tuvalete attığı ve olayın ardından Phung'un polise teslim olduğu, suçunu itiraf ettiği ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan Huang'un ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturmaya ise halen devam edildiği belirtildi.