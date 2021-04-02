Tayvan'da tren kazası: 36 ölü, 60 yaralı! Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde hareket halindeki yolcu treninin raydan çıkması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti. 60 kişinin ise yaralandığı bildirilen kazada bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde, seyir halindeki trenin girdiği tünelde raydan çıkması sonucu 36 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. 350 YOLCU TAŞIYORDU Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı. ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada 36 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı belirlendi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken ölü sayısının artabileceği öğrenildi. TAYVAN LİDERİNDEN AÇIKLAMA Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü tren kazasıTayvanlı