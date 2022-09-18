Tayvan'daki depremin acı bilançosu! Çatı sporcuların üzerine çöktü! Yaralılar var

Tayvan'ın Taitung kenti yakınlarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem birçok bölgede hasara neden oldu. Yerel saatle 14.44'te meydana gelen deprem esnasında bir spor salonunun çatısı çöktü.

SPORCULAR DEPREMİ HİSSEDİP KAÇIŞTI

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, sporcuların oyun oynadıkları esnada sarsıntıyı hissetmeleri ile kaçıştıkları görüldü. Tayvan Halk Partisi'nin (TPP) Taoyuan Belediye Başkan adayı Lai Xiang Ling olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ling, yetkililerin kazayı incelediklerini ve bu gibi olaylar için önlemler alınması gerektiğini söyledi.

YOLA TOPRAK PARÇALARI DÜŞTÜ

Motosiklet kamerası tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüde ise, dağlık bir bölgede seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsünün sarsıntıyı hissettiği anda durduğu ve ardından depremin şiddetiyle yola toprak parçalarının düştüğü görüldü.

ENKAZDA KAÇ KİŞİNİN OLDUĞUNA DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

Hualien İlçe İtfaiye Dairesi, Hualien şehrine bağlı Yuli ilçesinde depremin etkisiyle çöken binadan 4 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Kurtarılanların 70 yaşındaki bir adam ile 63 yaşındaki eşi ve 39 yaşındaki bir kadın ile 5 yaşındaki kızı olduğu aktarıldı. Bilinçlerinin açık olduğu öğrenilen 4 kişi. tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Bina enkazında kaç kişinin bulunduğuna dair bir açıklama yapılmadı.