Tayvan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tayvan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tayvan ya da resmi adıyla Çin Cumhuriyeti, Tayvan Adası ile Penghu, Kinmen, Matsu ve bazı diğer adacıklarda yerleşik, pek çok ülke tarafından tanınmayan Doğu Asya ülkesi.

Tayvan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Tayvan 23807668 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 57. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0031 olduğu görülmektedir.

Tayvan'ın Müslüman Nüfus sayısı 23000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Tayvan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Tayvan'ın yüz ölçümü 36512 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tayvan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 3720 km² Karasal Alan : 32260 km²

Tayvan'ın Haritadaki Yeri / Konumu