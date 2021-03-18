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Tayvan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tayvan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tayvan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Tayvan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Tayvan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tayvan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tayvan ya da resmi adıyla Çin Cumhuriyeti, Tayvan Adası ile Penghu, Kinmen, Matsu ve bazı diğer adacıklarda yerleşik, pek çok ülke tarafından tanınmayan Doğu Asya ülkesi.

Tayvan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Tayvan 23807668 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 57. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0031 olduğu görülmektedir.

Tayvan'ın Müslüman Nüfus sayısı 23000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Tayvan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tayvan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tayvan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Tayvan'ın yüz ölçümü 36512 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tayvan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 3720  km²    Karasal Alan : 32260 km²

Tayvan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tayvan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tayvan'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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