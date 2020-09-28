Masterchef Celal kimdir? Elendi mi? Celal Sarıgül kaç yaşında? Nereli?Dünyanın en büyük güneş enerji santrali, Konya'da üretime başladıLiverpool - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'lerDünyanın en ateşli atleti Alica Schmidt, Borussia Dortmun'un fitness koçu oldu!Kuşun yuva yaptığı tırını seferden çektiLeyla Abdullayeva kimdir? Kaç yaşında?1 Ekim 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de haftanın indirimli ürünler listesi...Ümraniye’de Hacer'ül esved taşıyla yapılan reklam tepki topladıAzerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: Ermenistan ordusu 550'den fazla asker kaybetti!BDDK'den bankalar için yeni karar! Aktif Rasyasosu değeri düşürüldü
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Tayvanlı balıkçı teknesi Japonya'da sahil güvenlik gemisine çarptı

Tayvanlı balıkçı teknesi Japonya'da sahil güvenlik gemisine çarptı

Tayvanlı balıkçılara ait bire tekne yasa dışı olarak faaliyet gösterdiği Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları açıklarında devriye görevi yürüten Japonya sahil güvenlik gemisine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Tayvanlı balıkçı teknesi Japonya'da sahil güvenlik gemisine çarptı

Tayvanlı balıkçılara ait bir teknenin Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları açıklarında devriye görevi yürüten Japonya sahil güvenlik gemisine çarptığı bildirildi. Tayvanlı balıkçılara ait bir tekne, Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları açıklarında bir Japonya sahil güvenlik gemisine çarptı. Dün yerel saatle 15.00 sularında gerçekleştiği belirtilen çarpışmanın Japonya karasularında meydana geldiği ifade edildi. Japonya Sahil Güvenlik Teşkilatı, balıkçı teknesinin bölgede yasa dışı olarak faaliyet gösterdiğini açıkladı. Bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik gemisinin tekneye Japonya karasularını terk etmesi için uyarı yapmak üzere yaklaşmasının ardından meydana geldiği ifade edilen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından balıkçı teknesinin Japonya karasularını terk ettiği, sahil güvenlik gemisinin de normal görevine geri döndüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları Japonya kontrolünde bulunsa da Çin ve Tayvan adalar üzerinde hak iddia ediyor. Japonya ise söz konusu ülkelerle arasındaki diplomatik sorunların başında gelen adaların tarih ve uluslararası hukuk açısından kendi topraklarının doğal bir parçası olduğunu savunuyor.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT