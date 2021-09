Taze aşıklar galada ortaya çıktı! Naz Çağla Irmak - Sarp Levendoğlu çifti ilk kez görüntülendi!

Pandemi nedeniye iki yıl önce vizyona giremeyen ve internet fenomenlerinin hayatını mizahi yönden ele alan 'Amacı Olmayan Grup' filminin galası geçtiğimiz gün gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak aşklarını ilan eden Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu da ilk kez birlikte galada görüntülendi.

Filmde rol alan sevgilisini heyecanlı günde yalnız bırakmayan Sarp Levendoğlu, galaya katıldı. Film öncesi görüntülenen çift, mutlu olduklarını dile getirdi.

"SAYGI DUYMAYA BAŞLADIM"

Filmde başrol oyunculardan olan 24 yaşındaki Naz Çağla Irmak, herkesi aşılarını yaptırarak filmi izleyeme davet etti. Rolüne hazırlanırken çok sayıda internet fenomenini izlediğini dile getiren Irmak, "Sosyal medya fenomenini canlandırıyorum. Çok fazla YouTuber izledim hazırlanırken, YouTube'a düştüm. Eğlenceli, renkli bir karakter. Normalde çok takip etmiyorum. Araştırınca çok saygı duymaya başladım. Emek, çaba söz konusu. Her an, her saat aktif olmaları gereken bir iş. Bunu bir meslek olarak görüyorum yeni dünyada. Çaba ve emek gösterdiklerini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"BİR DAHA EVLENMEM"

Merhum sanatçı Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızları Derya Şensoy'la kısa süreli birliktelik yaşayarak yollarını altı ay önce ayıran 39 yaşındaki ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, aradığı aşkı Naz Çağla Irmak'ta buldu.

Birce Akalay'dan boşandıktan sonra "Bir daha evlenmem" açıklamasını yapan Levendoğlu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak'la aşkını göz önünde yaşamaktan çekinmiyor.