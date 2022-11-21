Taze baba Barış Arduç'tan kızı Jan Arya'lı paylaşım! O fotoğrafa yüz binlerce beğeni geldi! "Maşallah" Baba olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu Barış Arduç'un kızı Jan Arya ile paylaşımı ilgili odağı oldu. O paylaşıma binlerce beğeni geldi.