Taze baba Barış Arduç'tan kızı Jan Arya'lı paylaşım! O fotoğrafa yüz binlerce beğeni geldi! "Maşallah"

Baba olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu Barış Arduç'un kızı Jan Arya ile paylaşımı ilgili odağı oldu. O paylaşıma binlerce beğeni geldi.

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Taze baba Barış Arduç'tan kızı Jan Arya'lı paylaşım! O fotoğrafa yüz binlerce beğeni geldi! "Maşallah" 1

2020 yazında evlenen çift Barış Arduç ve Gupse Özay, geçtiğimiz aylarda anne baba olma heyecanı yaşamıştı.

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