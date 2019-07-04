Tazelenme Üniversitesi’ne yoğun ilgi

Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ekim ayında eğitime başlayacak Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi gördü.

Türkiye'de yeni bir yaşlılık algısı oluşturmak, kişilerin yaşam kalitelerini arttırmak ve başarılı yaşlanmalarını sağlamak amacıyla Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ekim ayında eğitime başlayacak olan Tazelenme Üniversitesi, 60 yaş ve üzeri bireylerin yoğun talebi ile karşılaştı. "Yaşlanarak öğrenme, öğrenerek yaşlan" sloganı ile faaliyete başlayacak olan Tazelenme Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen çok sayıda kişi, kayıt haftası boyunca Tazelenme Üniversitesi Ofisi'ne başvurarak 100 kişi ile sınırlı kontenjandan faydalanabilmek için başvuru yaptı. Yoğun ilgi, kontenjanların kayıt haftası sona ermeden dolmasına neden oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Şubat ayında üniversite olarak Tazelenme Üniversitesi ile ilgili bir protokol imzaladıklarını hatırlattı. Toplumsal açıdan önemli ve sorumluluk gerektiren böyle bir projeye ortak olmak istediklerini dile getiren Rektör Çomaklı şöyle konuştu:

"Özellikle Açıköğretim Sistemimiz ile dünyanın farklı ülkelerinde farklı yaş gruplarından insanlara eğitim hizmeti götürüyoruz. Bunun yanında sosyal sorumluluk projelerine destek olarak, ülkemize hizmet etmek gayretindeyiz. Bu kapsamda ortağı olduğumuz Tazelenme Üniversitesine Eskişehir halkının gösterdiği yoğun ilgiden dolayı mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da bu millet için çalışmaya devam edeceğiz."

Yoğun talep üzerine Anadolu Tazelenme Üniversitesi de sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda, "İlk kayıt dönemimiz boyunca yoğun ilgi gösteren, ofisimize "tazelenmek istiyoruz" diyerek giren, en küçüğü 60 en büyüğü 83 yaşında olan bütün öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Sizleri kampüsümüzde görmekten büyük mutluluk duyduk. Heyecanınızı ve coşkunuzu paylaşıyoruz. Ekim ayını iple çekiyoruz. Sizlerin ofisimizde tanıştığınız sınıf arkadaşlarınıza dediğiniz gibi, derslerde görüşürüz" cümlelerine yer verildi.

Yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını; yenilerinin kazanılmasını sağlayarak kaliteli ve başarılı yaşlanmanın temelini atmayı hedefleyen Tazelenme Üniversitesi'nde, 60 yaş üzeri bireyler sınavsız ve ücretsiz bir şekilde 4 yıl boyunca eğitim alabilecek. Eğitim süresince iletişim, hukuk, psikoloji, fizyoloji, akılcı ilaç kullanımı gibi teorik derslerin yanı sıra erkekler için güzel yemek pişirme ve örgü örme, kadınlar için ise tamirat gibi uygulamalı dersler de yer alacak. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde yapılacak olan dersler, alanında uzman akademisyenler tarafından gönüllü olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA