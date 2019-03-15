Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi

ANTALYA'da gezginlerin 2017'de keşfettiği Tazı Kanyonu, fotoğraflarının yayınlanmasının ardından ilgi çekti. Fotoğraf meraklılarının akın ettiği, bir klip, GSM operatörü reklamları da çekilen kanyonun acilen ziyarete kapatılması ve güvenlik önlemleri alınması istendi. En güzel pozu verme heyecanının, uçurumdan düşmelere yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi sınırlarındaki, bölge köylüsünün Tazı Kanyonu olarak adlandırdığı ve Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası kanyon, 2017 yılında doğa yürüyüş grupları tarafından keşfedildi. Antalya ile çevresinde kırsal ve dağlık alanlarda birçok doğa harikası alana yaptıkları yürüyüşlerle kırsal turizm adına da birçok keşfe imza atan doğa yürüyüş gruplarından Patika'nın, 2017 yılındaki yürüyüşü sonrasında fotoğraflarını paylaştığı Tazı Kanyonu, Antalya'da en çok merak edilen doğal alanlardan biri oldu.

2017'DE MEŞHUR OLDU

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için de ziyaret ettiği 14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki Tazı Kanyonu'nda, 2017'den sonra gruplar halinde yürüyüşler, yeni çiftlerin düğün fotoğraflarının yanı sıra, Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası'nın Doğukan Medetoğlu'yla seslendirdiği "Keman" şarkısına klip çekildi. Kanyonun fotoğrafları son olarak ise dünyaca ünlü bir cep telefonu markası ve GSM operatörü şirketinin televizyon reklamlarında yer aldı.

50 KİŞİLİK YERE 300 KİŞİ

Patika Doğa Yürüyüş Grubu temsilcisi Nusret Yakışıklı, İskandinav ülkelerinin fiyortlarından çok daha güzel olduğunu belirttiği vadideki Tazı Kanyonu'ndaki tehlikeyle ilgili CİMER'e yazı gönderdi. Yazısında turizm şirketleri, oteller, doğa grupları ve bireysel geziler düzenlendiğini belirten Yakışıklı, "Özellikle ziyaretçiler 09.00-12.00 saatleri arasında geliyor. Maksimum 50 kişinin sığabileceği alana 300 kişi geliyor. Fotoğraf çektirme alanlarının etrafı uçurum. Eğer orada bir kişi düşerse bunun dolaylı sorumlulukları bizlere de ait" dedi.

GEÇİCİ OLARAK ZİYARETE KAPATILMALI

Yakışıklı, kanyonun acilen geçici bir süre kapatılması, tehlikeli alanların doğal güzelliği de bozmayacak şekilde çelik bariyer veya tellerle güvenli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. 400 metre olarak ifade edilen uçurum yüksekliğinin abartıldığını, 200 metre civarında olduğunu kaydeden Yakışıklı, "50 kişinin sığabileceği bir alana çoğu kez 300'e yakın insan geliyor ve bir yığılma yaşanıyor. Mutlaka ziyaretçi yönetimi de yapılmalı" dedi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRME MODAYA DÖNÜŞTÜ

Kanyona gezi düzenleyen Özgür Rotalar Dağcılık ve Doğa Sporları grubu yöneticisi Metin Atasayar da benzer uyarıda bulundu. Atasayar, son gezilerinde popülerliği hayli artan kanyonda fotoğraf çektirmenin modaya dönüştüğünü söyledi. En güzel pozu verme heyecanıyla insanların uçurum kenarına çok fazla yaklaştığını belirten Atasayar, "Ben de istiyorum" telaşındaki diğer kişilerin istem dışı dokunuşlarının uçurumdan düşmelere neden olacak gibi göründüğüne dikkati çekti. Atasayar, "Kimi gençlerin uçurum kenarına çadır kurmuş olmaları, yerlerde sigara izmaritleri ve çöplerin oluşması, ciddi önlem alınmasının zamanının geldiğini gösteriyor" dedi.

KONTROLSÜZ ALAN

Bölgenin doğal değerlerinin korunması yönünde verdikleri mücadeleyle tanınan Köprüçay Kardeşliği grubundan da bir uyarı yapıldı. Doğal seyir terasının fazlalaşan ziyaretçi nüfusuyla beraber kontrolsüz bir geleceğe doğru gittiği belirtilen açıklamada, "Tazı Kanyonu baharın gelmesiyle hafta sonu kulüplerinin, acentelerin, bireysel ziyaretçilerin ve meraklıların gözdesi. Ama alanda ne bir çöp kontrolü var ne de altyapı. Bunun yanındayetişkin ve çocuklar için güvenlik şeridi ve kontrolü yok. Sağlam olmayan kaya ve kayaçlar selfie meraklılarını taşımada ne kadar yeterli olur? Biraz daha meraklı kişilerin kanyonun kuzey ve güney yönlerine kontrolsüz ilerlemesi tehlikeye davet çıkarıyor" denildi.

FOTOĞRAFLI

DHA