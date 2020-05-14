Taziyeye giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı (2)

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ BENLİ, İDDİALARI YALANLADI

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde üfürükçü bir kadının mahalleliye koronavirüs bulaştırdığı iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde "üfürükçü" olduğu iddia edilen kadının mahalleliye koronavirüs bulaştırdığı iddialarının asılsız olduğunu kaydetti. Benli, filyasyon çalışması sonucu vaka artışının Kayseri'den ziyarete gelen otobüs şoföründen kaynaklandığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'VİRÜS BULAŞMASI OTOBÜS ŞOFÖRÜNDEN KAYNAKLI ÇIKTI'

"Yemliha ile ilgili basında yer alan üfürükçü iddiaları doğru olmayıp, oradaki vakalarımızın kaynağı yapılan filyasyon çalışmamızda Kayseri'den ziyarete giden otobüs şoförü temaslısının ziyareti olduğu tespit edilmiştir. Vakaların oluşmasında ise cenaze evine taziye ziyareti etkili olmuştur. Hafta sonu ekiplerimiz ile yapmış olduğumuz taramada tüm testler negatif bulunmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: DHA