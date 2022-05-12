Tazminat ödemeye doyamadı! Kemal Kılıçdaroğlu, arkasına Canan Kaftancıoğlu'nu da alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ve tehditler savurdu!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaları onaması ardından sosyal medya hesabından "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı yapmasının ardından CHP İstanbul binası önünde basın açıklaması yaptı.

"TAZMİNAT ÖDEMEYE DOYAMADI"

Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yaptığı esnada hukukun kararını Erdoğan'a bağdaştırarak "Erdoğan sen iki yüzlüsün, fırsatçısın, zorba ve manipülatörsün. Canan cesurdur, yüreklidir" ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları ardından sosyal medya kullanıcılarından "Tazminat ödemeye doymadın, pamuk eller cebe" yorumları geldi.