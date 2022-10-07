Tazyik Odası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Tazyik Odası Operatörü Tanımı;
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Tazyik Odası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tazyik Odası Operatörü Maaşları
Tazyik Odası Operatörü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Tazyik Odası Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tazyik Odası Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7541.02
Meslek Adı :
Tazyik Odası Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Su Altında Çalışanlar (Dalgıçlar Ve Balıkadamlar)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Tazyik Odası Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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