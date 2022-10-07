Tazyik Odası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tazyik Odası Operatörü görev tanımı nedir, Tazyik Odası Operatörü ne iş yapar, Tazyik Odası Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tazyik Odası Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tazyik Odası Operatörü Tanımı;

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Tazyik Odası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tazyik Odası Operatörü Maaşları

Tazyik Odası Operatörü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Tazyik Odası Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tazyik Odası Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7541.02

Meslek Adı :

Tazyik Odası Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Su Altında Çalışanlar (Dalgıçlar Ve Balıkadamlar)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Tazyik Odası Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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