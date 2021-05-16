Tazyik Odası Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7541.02

Meslek Adı : Tazyik Odası Operatörü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Su Altında Çalışanlar (Dalgıçlar Ve Balıkadamlar)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Tazyik Odası Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tazyik Odası Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) mesleği için “8121.25” kod olarak kullanılır iken Ahşap Çatı Ustası mesleği için “7121.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tazyik Odası Operatörü Meslek Kodu “7541.02” olarak belirlenmiştir.

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