TBB: 17 banka "KOBİ Değer Kredisi-2"yi kullandırmaya başlıyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) toplam 17 bankanın önümüzdeki haftadan itibaren, "KOBİ Değer Kredisi-2"yi kullandırmaya başlayacağını açıkladı.

TBB'den yapılan açıklamada, "KOBİ'lerimizin bu pakete olan yoğun ilgisinin devam etmesi ve sektör ihtiyaçları çerçevesinde paketin kapsamı genişletilerek KOBİ Değer Kredisi - 2 yeni kredi paketi hazırlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın 20 milyar liralık kefalet desteği ile toplam 25 milyar lira kredi hacmi oluşturulması amaçlanmıştır" denildi.

KOBİ Değer Kredisi'nin, 2019 yılı başında 14 bankanın (TC Ziraat Bankası, T. Garanti Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, QNB Finansbank, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Şekerbank, Alternatif Bank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası) katılımıyla uygulandığı anımsatılan açıklamada, "Bu paket ile kısa sürede yaklaşık 80 bin 269 KOBİ'miz toplam 25 milyar lira tutarında likidite imkânına sahip olmuştur" denildi.

Açıklamaya göre, önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma açılacak olan pakete 17 banka katılıyor. Buna göre, KOBİ Değer Kredisi - 2 paketinden, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon liraya kadar cirosu olan KOBİ niteliğine sahip işletmeler faydalanabilecek.

KOBİ Değer Kredisi - 2 paketi temel özellikleri şöyle belirlendi:

• Krediler; ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek.

• Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacak.

• Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlendi.

• Kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacak.

KOBİ Değer Kredisi-2'ye katılan bankalar aktif büyüklüğüne göre şöyle sıralandı:

1- TC Ziraat Bankası

2- T. İş Bankası

3- T. Garanti Bankası

4- Akbank

5- Yapı ve Kredi Bankası

6- T. Halk Bankası

7- T. Vakıflar Bankası

8- QNB Finansbank

9- Denizbank

10- Türk Ekonomi Bankası

11- Kuveyt Türk Katılım Bankası

12- ING Bank

13- Türkiye Finans Katılım Bankası

14- Albaraka Türk Katılım Bankası

15- Şekerbank

16- Ziraat Katılım Bankası

17- Vakıf Katılım Bankası

DHA