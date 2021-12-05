Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda yeni başkan seçildi. Bu kapsamda TBB Başkanı Erinç Sağkan kimdir? | Erinç Sağkan nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

TBB BAŞKANI ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

Erinç Sağkan aslen Gümüşhane'nin Şiran ilçesindendir. TBB yeni başkanı Sağkan, ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Erinç Sağkan, meslek hayatında Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalışmasının ardından, 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ve 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcığı görevlerini icra etmiştir.

Erinç Sağkan, 5 Aralık 2021'de yapılan Türkiye Barolar Birliği başkanlık seçiminde rakibi Metin Feyzioğlu'ndan fazla oy alarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı olmuştur.

ERİNÇ SAĞKAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Erinç Sağkan 24 Nisan 1978 yılında dünyaya geldi. Gümüşhane'niğn Şiran ilçesindendir.

AVUKAT ERİNÇ SAĞKAN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI OLDU

Resmi olmayan sonuçlara göre TBB’nin yeni başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu.

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu’nun ikinci gününde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği için seçim düzenlendi.

Seçimde 348 delege oy kullandı.

Oy verme işlemleri saat 09:00’da başladı ve 17:00’ye kadar sürdü.