TBB Başkanı Feyzioğlu: “Başsavcılığın soruşturmayı eksiksiz yapacağına inancım tam”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kadir Şeker'in davasıyla ilgili, "Konya Cumhuriyet Başsavcılığının hiçbir eksik nokta bırakmaksızın soruşturmayı yapacağına inancım tam" dedi. Başkan Feyzioğlu, Osman Kavala'nın Gezi davasından beraat kararı ile ilgili de, "Yeniden gözaltına alınması yeniden gözaltına şeklinde değil. Başka bir soruşturma dolayısıyla bir gözaltı işlemi yapılıyor" dedi.

Konya Barosu tarafından düzenlenen "Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usülü" konulu konferansa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katıldı. Metin Feyzioğlu, konferans öncesi Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Feyzioğlu, Konya'da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran'a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada şahsı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in yargılanması süreciyle ilgili soruya, "Başkanımız çok yakından takip ediyor bugün tam dosya alacağız. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının hiç bir eksik nokta bırakmaksızın soruşturmayı yapacağına inancım tam. Bunu da şu güvenle söylüyorum. Başsavcımızı çok uzun yıllardır ve çok yakından tanırım. Aldığı hiçbir işi tereddüt bırakmadan yapar. Soruşturmayı tamamlar ve en hızlı şekilde mahkemeye sunar. İddianameye katılırız veya katılmayız ama lehte veya aleyhte olan delillerin toplanacağına inanıyorum güveniyorum. Dosyayı gördükten sonra daha net konuşuruz. Başkanım Kadir'in avukatlığını muhtemelen üstlenecek. Katkım olursa adaletin tecelli etmesine de vatandaşlarımızın güven duyması anlamında kendisine söz verdim" dedi.

"Başka bir soruşturma dolayısıyla bir gözaltı işlemi yapılıyor"

Gezi davasından beraat eden 15 Temmuz darbe girişiminden tutuklanan Osman Kavalı hakkındaki soruyu cevaplayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Gezi davası süreç devam ettiği için konuşma gereği görmüyorum doğru da bulunuyorum. Yeniden gözaltına alınması ise yeniden gözaltına şeklinde değil. Başka bir soruşturma dolayısıyla bir gözaltı işlemi yapılıyor onu biraz önce ifade ettim. Beraat eden bir kişinin beraat ettiği davada beraat kararına rağmen suçlu olduğuna dair varlığından söz etmek, tutuklanması bize göre kanuna aykırıdır. Ama bu olay basına aktarıldığı kadar başka bir olay. Yani bir başka soruşturmayla ilgili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla soruşturmayla, bilmediğim, dosyayı görmediğim için fazla bir şey söyleyemiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA