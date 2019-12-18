TBB - Çek tutar ve adedi yılın ilk 11 ayında geriledi

Türkiye genelinde Ocak-Kasım döneminde bankalara ibraz edilen 494 bin keşideciye ait 15 milyon adet çekin toplam tutarı 811 milyar lira oldu.

Türkiye Bankalır Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, 2018 yılının aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 5.0 çek adeti yüzde 22, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 6.0 geriledi.

Ocak-Kasım döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 50 bin keşideciye ait 506 bin adet çekin toplam tutarı 25 milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 31 bin keşideciye ait toplam 5 milyar lira tutarındaki 120 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 0.3 gerilerken, adeti yüzde 0.1, tekil keşideci sayısı ise yüzde 5.0 arttı.

Kasım'da karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 3.0 puan azalarak yüzde 1.8, adet olarak ise 2.7 puan gerileyerek yüzde 1.9 oldu.

Kaynak: DHA