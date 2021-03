TBB finansal okuryazarlık yarışması! Başvuru şartları belli oldu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Finansal Okuryazarlık yarışması başvurusu nasıl yapılır? TBB bilgi yarışması şartları neler? TBB finansal okuryazarlık yarışmasında en yüksek puanı alan iki kişi, Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF) tarafından düzenlenecek Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması'na katılmaya hak kazanacak.

TBB BİLGİ YARIŞMASI NE ZAMAN?

Yarışma 19 - 22 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. (Test modülü 19 Mart Cuma sabah saat 10:00, 22 Mart Pazartesi saat 10:00 saatleri arasında açık olacak.)

TBB BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yarışma TBB’nin foy.tbb.org.tr adresli finansal okuryazarlık internet sitesinde yayına alınacak test modülü üzerinden gerçekleştirilecek.



BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Yarışmaya katılım ücretsizdir.

*Kampanyaya ve yarışmaya katılım için herhangi bir ürün ya da hizmeti satın alma

zorunluluğu yoktur.

*Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan kayıt formunun doldurulduğu tarih itibarıyla

13-15 yaş aralığındaki tüm çocukların katılımına açıktır. (2006, 2007, 2008 doğumlular)

Bu koşullara uymayan yarışmacı diskalifiye edilir.

*Yarışma, Avrupa Bankacılık Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Para

Yarışması’nın (European Money Quiz) Türkiye ayağı olarak Türkiye Bankalar Birliği

inisiyatifinde yapılmaktadır. Kazananlar Avrupa Bankacılık Federasyonu’nun

değerlendirmesine bağlı olarak European Money Quiz’e katılmaya hak kazanacaktır.

*European Money Quiz yarışması İngilizce dilinde yapılmaktadır. Bu yarışmaya katılıma

uygun adayların aranması nedeniyle Türkiye Bankalar Birliği tarafından bu yarışma

İngilizce dilinde hazırlanmıştır.

*foy.tbb.org.tr adresindeki yarışma katılım formunu dolduran her kullanıcı katılım

koşullarını kabul etmiş sayılır.

*Her bir katılımcı yarışmaya sadece bir kez katılabilir. Birden fazla katılan yarışmacı

diskalifiye edilir.

*“13-15 Yaşındaki Çocuklar için Finansal Okuryazarlık” Bilgi Yarışması’na Türkiye

Bankalar Birliği çalışanları ve birinci derece yakınları katılamaz.

*Yarışma katılımcılarından soruları kendi başlarına çözmesi, yardım almamaları

beklenmektedir. Soruları başka birinin yardımını alarak çözdüğü tespit edilen katılımcılar

yarışmadan diskalifiye edilir.

*Yarışmaya katılanlar, katılım formunu velileriyle doldurabilirler. Katılım formunu

doldurulabilmesi için velilerinden izin almaları şarttır. “Velimin izni var” kutucuğunu

dolduranlar velilerinden izin aldıklarını beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

*Katılımcılar velilerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan

Aydınlatma Metnini okutup, onaylarını almakla yükümlüdürler. “KVKK Aydınlatma Metnini

Okudum” “kutucuğunu dolduranlar velilerinin bu aydınlatma metnini okuduklarını beyan

ve taahhüt etmiş sayılır.

*Yarışma formunu dolduranlarının kişisel bilgileri ancak velilerinden izin alınması koşuluyla

paylaşılır.

*Türkiye Bankalar Birliği, katılım formlarındaki bilgi ve beyanlara ilişkin hiçbir hukuki

sorumluluk kabul etmez.

*Yarışmadaki her bir sorunun doğru yanıtı eşit puanlıdır. Yarışmada katılımcılara toplam

25 test sorusu gösterilecektir. Her sorunun dört şıkkı ve bir doğru yanıtı bulunmaktadır.

Her doğru yanıt, katılımcıya 20 puan kazandıracaktır. Türkiye Bankalar Birliği yarışma

sorularının doğru yanıt puanlarını değiştirebilir.

*Test sorularının çözülmesi için katılımcılara 20 saniye verilecektir. 20 saniyenin

dolmasının ardından, soru yanıtlanmamış sayılıp, test sistemi yeni sayfaya otomatik

olarak geçecektir. Doğru yanıtlarda kalan saniye katılımcıya puan olarak eklenecektir.

(Örn: Katılımcı soruya 5 saniye kala doğru yanıtı vermesi halinde; 20 Puan + 5 Puan = 25

Puan alacaktır).

*Yarışmada en yüksek 1000 puan alabilir. Doğru yanıt ve süre puanlamasında yapılan

gerekli değişiklikler, alınabilecek en yüksek puanı değiştirebilir.

*İkiden fazla en yüksek aynı puanı alan katılımcı olması halinde, testin çözülme süresine

bakılarak testi en kısa sürede tamamlayan katılımcı belirlenecektir. Eşitliğin yine

bozulmaması halinde yarışma süreci içerisinde testi daha önce yapan katılımcılar

değerlendirilerek kazananlar belirlenecektir. Bir kez daha eşitliğin bozulmaması halinde

Türkiye Bankalar Birliği tarafından tarafsız bir jüri oluşturularak ilgili katılımcılara sözlü

sınav yapılacaktır. Sözlü sınav Microsoft Teams programı üzerinden görüntülü olarak

gerçekleştirilecektir.

*Yarışma, Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF) tarafından farklı ülkelerden 13-15 yaş

arası çocukların katılımıyla her yıl düzenlenen European Money Quiz kapsamında,

Türkiye Bankalar Birliği tarafından ülke birincisi ve ikincisinin seçilmesi amacıyla

yapılmaktadır. Yarışmayı kazananlar prensip olarak Avrupa Bankacılık Federasyonu

tarafından düzenlenecek European Money Quiz’e katılmaya hak kazanacaktır. Bu

katılımcıların isim ve irtibat bilgileri EBF ile paylaşılır. Bu aşamadan sonra yarışma

koordinasyonu EBF tarafından yönetilecektir. Türkiye Bankalar Birliği’nin Avrupa

Bankacılık Federasyonu tarafından düzenlenecek European Money Quiz yarışmasına

ilişkin olarak katılımcılara yönelik herhangi bir taahhüt ya da sorumluluğu

bulunmamaktadır. Yarışmaya katılım hakkı sağlayanların her hususta tek muhatabı,

European Money Quiz yarışmasını düzenleyen ve koordine eden Avrupa Bankacılık

Federasyonu (EBF) olacaktır.

*Türkiye Bankalar Birliği, kurallara aykırı olduğunu tespit ettiği başvuruyu geri çevirme

yetkisine sahiptir.

*İlk 5’e girerek ödül kazananlar arasında şartlara uymayanların tespit edilmesi durumunda,

yarışmacının ödülü geri alınır.

*Türkiye Bankalar Birliği yarışma takvimi ve şartname hakkında değişiklik yapma hakkını

saklı tutar.

*Kazananların ödüllerini teslim alabilmesi için velilerinin TBB tarafından kendilerine

gönderilen izin ve KVKK Aydınlatma Metni belgelerini imzalamış ve TBB’ye göndermiş

olmaları gereklidir.

*Testin erişime kapatılmasının ardından katılım koşullarını sağlayan ve en yüksek

puanı alan ilk iki katılımcının yarışma formunda işaret edilen velileriyle irtibata

geçilecektir. İrtibat telefonla arama suretiyle yapılacaktır. TBB verilen telefon

numarasını 30 dakika aralıklarla 3 kere arayarak irtibat numarası katılım formunda

paylaşılan veliye ulaşmayı deneyecektir.

*Ödüller, velilerle sağlanacak irtibatta alınan adreslere kargo ile gönderilecektir. Duyurulan

ödüllerin temin edilememesi durumunda Türkiye Bankalar Birliği temin edilemeyen ödül

yerine aynı değerde başka bir ürün temin edebilir.

*Yarışmanın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanım

ve yazılım problemleri, bilgisayar arızası, telefon, kablo, uydu, internet bağlantıları gibi

servis sağlayıcı kaynaklı her türlü aksaklık, kısıtlanmış, bozulmuş veya hatalı veri

gönderilerinden, kayıp, gecikmiş, tutulmuş veya gönderimde hata olmuş eposta,

SMS’lerden, internet sayfasına veya internet erişimindeki aksaklıklardan, yarışmanın

gidişatını etkileyecek şekilde; ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tahrif, bilgisayar

korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak

zararlardan, yarışmada kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar

görmesi, ortadan kalkması veya ulaşılamaması nedeni ile Türkiye Bankalar Birliği hiçbir

şekilde sorumlu tutulamaz.

*Türkiye Bankalar Birliği, özellikle önüne geçemeyeceği durumlar, yargı ve sair yetkili

resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler (örneğin doğal afet), Avrupa

Bankacılık Federasyonu (EBF) ve sair üçüncü kişi ya da kurumların aldıkları karar ve

uygulamalar, üçüncü kişilerin sebep olduğu olumsuz durumlar, internet bağlantı hizmeti

sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler,

yanlış kullanım, elde olmayan sebeplerle Türkiye Bankalar Birliği sistemlerinden

kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer

yönlendirmeler ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzeri sebepler sonucu meydana

gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

*Bu Yarışma, Milli Piyango İdaresi kapsamı dışında, tamamıyla Türkiye Bankalar Birliği’nin

bir sosyal sorumluluk faaliyeti olarak yürütülmektedir.