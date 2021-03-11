TBB finansal okuryazarlık yarışması! Başvuru şartları belli oldu
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) finansal okuryazarlık bilincini yükseltmek ve konuya dair farkındalık yaratmak amacıyla 3-15 yaş grubundaki çocuklar için bilgi yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Peki, başvuru nasıl yapılır? İşte TBB bilgi yarışması şartları...
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Finansal Okuryazarlık yarışması başvurusu nasıl yapılır? TBB bilgi yarışması şartları neler? TBB finansal okuryazarlık yarışmasında en yüksek puanı alan iki kişi, Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF) tarafından düzenlenecek Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması'na katılmaya hak kazanacak.
TBB BİLGİ YARIŞMASI NE ZAMAN?
Yarışma 19 - 22 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. (Test modülü 19 Mart Cuma sabah saat 10:00, 22 Mart Pazartesi saat 10:00 saatleri arasında açık olacak.)
TBB BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yarışma TBB’nin foy.tbb.org.tr adresli finansal okuryazarlık internet sitesinde yayına alınacak test modülü üzerinden gerçekleştirilecek.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
*Yarışmaya katılım ücretsizdir.
*Kampanyaya ve yarışmaya katılım için herhangi bir ürün ya da hizmeti satın alma
zorunluluğu yoktur.
*Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan kayıt formunun doldurulduğu tarih itibarıyla
13-15 yaş aralığındaki tüm çocukların katılımına açıktır. (2006, 2007, 2008 doğumlular)
Bu koşullara uymayan yarışmacı diskalifiye edilir.
*Yarışma, Avrupa Bankacılık Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Para
Yarışması’nın (European Money Quiz) Türkiye ayağı olarak Türkiye Bankalar Birliği
inisiyatifinde yapılmaktadır. Kazananlar Avrupa Bankacılık Federasyonu’nun
değerlendirmesine bağlı olarak European Money Quiz’e katılmaya hak kazanacaktır.
*European Money Quiz yarışması İngilizce dilinde yapılmaktadır. Bu yarışmaya katılıma
uygun adayların aranması nedeniyle Türkiye Bankalar Birliği tarafından bu yarışma
İngilizce dilinde hazırlanmıştır.
*foy.tbb.org.tr adresindeki yarışma katılım formunu dolduran her kullanıcı katılım
koşullarını kabul etmiş sayılır.
*Her bir katılımcı yarışmaya sadece bir kez katılabilir. Birden fazla katılan yarışmacı
diskalifiye edilir.
*“13-15 Yaşındaki Çocuklar için Finansal Okuryazarlık” Bilgi Yarışması’na Türkiye
Bankalar Birliği çalışanları ve birinci derece yakınları katılamaz.
*Yarışma katılımcılarından soruları kendi başlarına çözmesi, yardım almamaları
beklenmektedir. Soruları başka birinin yardımını alarak çözdüğü tespit edilen katılımcılar
yarışmadan diskalifiye edilir.
*Yarışmaya katılanlar, katılım formunu velileriyle doldurabilirler. Katılım formunu
doldurulabilmesi için velilerinden izin almaları şarttır. “Velimin izni var” kutucuğunu
dolduranlar velilerinden izin aldıklarını beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
*Katılımcılar velilerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan
Aydınlatma Metnini okutup, onaylarını almakla yükümlüdürler. “KVKK Aydınlatma Metnini
Okudum” “kutucuğunu dolduranlar velilerinin bu aydınlatma metnini okuduklarını beyan
ve taahhüt etmiş sayılır.
*Yarışma formunu dolduranlarının kişisel bilgileri ancak velilerinden izin alınması koşuluyla
paylaşılır.
*Türkiye Bankalar Birliği, katılım formlarındaki bilgi ve beyanlara ilişkin hiçbir hukuki
sorumluluk kabul etmez.
*Yarışmadaki her bir sorunun doğru yanıtı eşit puanlıdır. Yarışmada katılımcılara toplam
25 test sorusu gösterilecektir. Her sorunun dört şıkkı ve bir doğru yanıtı bulunmaktadır.
Her doğru yanıt, katılımcıya 20 puan kazandıracaktır. Türkiye Bankalar Birliği yarışma
sorularının doğru yanıt puanlarını değiştirebilir.
*Test sorularının çözülmesi için katılımcılara 20 saniye verilecektir. 20 saniyenin
dolmasının ardından, soru yanıtlanmamış sayılıp, test sistemi yeni sayfaya otomatik
olarak geçecektir. Doğru yanıtlarda kalan saniye katılımcıya puan olarak eklenecektir.
(Örn: Katılımcı soruya 5 saniye kala doğru yanıtı vermesi halinde; 20 Puan + 5 Puan = 25
Puan alacaktır).
*Yarışmada en yüksek 1000 puan alabilir. Doğru yanıt ve süre puanlamasında yapılan
gerekli değişiklikler, alınabilecek en yüksek puanı değiştirebilir.
*İkiden fazla en yüksek aynı puanı alan katılımcı olması halinde, testin çözülme süresine
bakılarak testi en kısa sürede tamamlayan katılımcı belirlenecektir. Eşitliğin yine
bozulmaması halinde yarışma süreci içerisinde testi daha önce yapan katılımcılar
değerlendirilerek kazananlar belirlenecektir. Bir kez daha eşitliğin bozulmaması halinde
Türkiye Bankalar Birliği tarafından tarafsız bir jüri oluşturularak ilgili katılımcılara sözlü
sınav yapılacaktır. Sözlü sınav Microsoft Teams programı üzerinden görüntülü olarak
gerçekleştirilecektir.
*Yarışma, Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF) tarafından farklı ülkelerden 13-15 yaş
arası çocukların katılımıyla her yıl düzenlenen European Money Quiz kapsamında,
Türkiye Bankalar Birliği tarafından ülke birincisi ve ikincisinin seçilmesi amacıyla
yapılmaktadır. Yarışmayı kazananlar prensip olarak Avrupa Bankacılık Federasyonu
tarafından düzenlenecek European Money Quiz’e katılmaya hak kazanacaktır. Bu
katılımcıların isim ve irtibat bilgileri EBF ile paylaşılır. Bu aşamadan sonra yarışma
koordinasyonu EBF tarafından yönetilecektir. Türkiye Bankalar Birliği’nin Avrupa
Bankacılık Federasyonu tarafından düzenlenecek European Money Quiz yarışmasına
ilişkin olarak katılımcılara yönelik herhangi bir taahhüt ya da sorumluluğu
bulunmamaktadır. Yarışmaya katılım hakkı sağlayanların her hususta tek muhatabı,
European Money Quiz yarışmasını düzenleyen ve koordine eden Avrupa Bankacılık
Federasyonu (EBF) olacaktır.
*Türkiye Bankalar Birliği, kurallara aykırı olduğunu tespit ettiği başvuruyu geri çevirme
yetkisine sahiptir.
*İlk 5’e girerek ödül kazananlar arasında şartlara uymayanların tespit edilmesi durumunda,
yarışmacının ödülü geri alınır.
*Türkiye Bankalar Birliği yarışma takvimi ve şartname hakkında değişiklik yapma hakkını
saklı tutar.
*Kazananların ödüllerini teslim alabilmesi için velilerinin TBB tarafından kendilerine
gönderilen izin ve KVKK Aydınlatma Metni belgelerini imzalamış ve TBB’ye göndermiş
olmaları gereklidir.
*Testin erişime kapatılmasının ardından katılım koşullarını sağlayan ve en yüksek
puanı alan ilk iki katılımcının yarışma formunda işaret edilen velileriyle irtibata
geçilecektir. İrtibat telefonla arama suretiyle yapılacaktır. TBB verilen telefon
numarasını 30 dakika aralıklarla 3 kere arayarak irtibat numarası katılım formunda
paylaşılan veliye ulaşmayı deneyecektir.
*Ödüller, velilerle sağlanacak irtibatta alınan adreslere kargo ile gönderilecektir. Duyurulan
ödüllerin temin edilememesi durumunda Türkiye Bankalar Birliği temin edilemeyen ödül
yerine aynı değerde başka bir ürün temin edebilir.
*Yarışmanın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanım
ve yazılım problemleri, bilgisayar arızası, telefon, kablo, uydu, internet bağlantıları gibi
servis sağlayıcı kaynaklı her türlü aksaklık, kısıtlanmış, bozulmuş veya hatalı veri
gönderilerinden, kayıp, gecikmiş, tutulmuş veya gönderimde hata olmuş eposta,
SMS’lerden, internet sayfasına veya internet erişimindeki aksaklıklardan, yarışmanın
gidişatını etkileyecek şekilde; ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tahrif, bilgisayar
korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak
zararlardan, yarışmada kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar
görmesi, ortadan kalkması veya ulaşılamaması nedeni ile Türkiye Bankalar Birliği hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
*Türkiye Bankalar Birliği, özellikle önüne geçemeyeceği durumlar, yargı ve sair yetkili
resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler (örneğin doğal afet), Avrupa
Bankacılık Federasyonu (EBF) ve sair üçüncü kişi ya da kurumların aldıkları karar ve
uygulamalar, üçüncü kişilerin sebep olduğu olumsuz durumlar, internet bağlantı hizmeti
sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler,
yanlış kullanım, elde olmayan sebeplerle Türkiye Bankalar Birliği sistemlerinden
kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer
yönlendirmeler ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzeri sebepler sonucu meydana
gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
*Bu Yarışma, Milli Piyango İdaresi kapsamı dışında, tamamıyla Türkiye Bankalar Birliği’nin
bir sosyal sorumluluk faaliyeti olarak yürütülmektedir.