TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, görevlerine devam ettiğini bildirdi.

Türkoğlu, hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum."

GÖREVİNDEN ALINDIĞI SÖYLENMİŞTİ

Bu sabah sosyal medyada yer alan iddialara göre, AK Parti’ye yakın kaynaklardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bazı isimler ABD vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu’nun yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon euroyu Türkiye’ye getirmesini istediği söylenmişti.

Türkoğlu'nun ise bu parayı Türkiye’ye getirmeyeceğini söylediği konuşuldu. Bunun üzerine Hidayet Türkoğlu’na Saray’daki odasını boşaltması talimatı verilirken TBF Başkanlığı’ndan da istifa etmesi istendiği dedikoduları yer almıştı.