TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan yeni sezon mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2023-2024 basketbol sezonu öncesi yayımladığı mesajla tüm takımlara başarılar diledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan yeni sezon mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2023-2024 basketbol sezonu öncesi yayımladığı mesajla tüm takımlara başarılar diledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2023-2024 basketbol sezonu öncesi bir mesaj yayımladı. Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Kulüplerimizin değerli yöneticileri, teknik ve idari ekipleri, sporcularımız, müsabaka görevlileri ve kıymetli basketbolseverler;

Basketbol liglerimizde 2023-2024 sezonunu karşılarken basketbola olan tutkumuz ve sevgimiz, yeni sezonda da Türk basketboluna değer katacak projelerimizi hayata geçirmek için bize güç veriyor. Hem kadınlarda hem de erkeklerde gerek basketbol kalitesi, gerek marka değeri olarak kendini ispat etmiş liglerimizdeki heyecanı ve mücadeleyi hepimiz çok özledik. 2023-2024 sezonunda da rekabet seviyesi son derece yüksek, izleyenlere zevk verecek müsabakalar basketbolseverleri bekliyor.

Son yıllarda Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının başarıları göğsümüzü kabartıyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde takımlarımız bizi Avrupa'da da en iyi şekilde temsil ettiler. Avrupa'nın en prestijli turnuvalarının finallerinde bir Türk takımının yer alması artık bir gelenek haline geldi. 2023-2024 Sezonu'nda da kadınlarda 8, erkeklerde 11 takımımız ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Bu vesileyle Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlarımıza bir kez daha başarılar diliyorum.

2023-2024 sezonu başlarken, bütün kulüplerimize, sporcularına, yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına, müsabakalarda görev yapacak hakemlerimize ve görevlilerimize gönülden başarılar dilerken; sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, yayıncı kuruluşlarımıza ve medya mensuplarına Türk basketboluna sundukları değerli katkılar için teşekkür ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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