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  3. TBF Erkekler Türkiye Kupası: Fenerbahçe Beko: 78 - Bahçeşehir Koleji: 70

TBF Erkekler Türkiye Kupası: Fenerbahçe Beko: 78 - Bahçeşehir Koleji: 70

Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup etti.

TBF Erkekler Türkiye Kupası: Fenerbahçe Beko: 78 - Bahçeşehir Koleji: 70

Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup etti.

Bu sonuçla yarı finale yükselen Fenerbahçe, cumartesi günü saat 19.00'da Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Kaan Büyükçil xx, Musa Kazım Çetin xx

Fenerbahçe Beko: Erick Green x 4, Efe Ergi Tırpancı x, Nicolo Melli xxxx 20, Barış Hersek x 2, Melih Mahmutoğlu x 2, Kostas Sloukas xx 4, Egehan Arna x 3, Sinan Güler x, Ali Muhammed xx 10, Ahmet Düveroğlu xx 7, Luigi Datome xxx 15, Joffrey Lauvergne xxx 11

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Bahçeşehir Koleji: Andy Rautins xxx 20, D.J. White xx 13, Can Altıntığ xx 11, Hadi Özdemir x, Ahmet Fatih Cantitiz x, Yiğitcan Turna x 1, Cevat Alper Özcan x, Hakan Yapar x 7, Joaquin Quino Colom Barrufet x 5, Manny Harris x 6, Marcus Slaughter x 7, Emir Preldzic x

Başantrenör: Stefanos Dedas

1. Periyot: 25-12 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 48-33 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 66-41 (Fenerbahçe Beko lehine)

Kaynak: İHA

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