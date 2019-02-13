TBF Erkekler Türkiye Kupası: Fenerbahçe Beko: 78 - Bahçeşehir Koleji: 70
Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup etti.
Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup etti.
Bu sonuçla yarı finale yükselen Fenerbahçe, cumartesi günü saat 19.00'da Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Kaan Büyükçil xx, Musa Kazım Çetin xx
Fenerbahçe Beko: Erick Green x 4, Efe Ergi Tırpancı x, Nicolo Melli xxxx 20, Barış Hersek x 2, Melih Mahmutoğlu x 2, Kostas Sloukas xx 4, Egehan Arna x 3, Sinan Güler x, Ali Muhammed xx 10, Ahmet Düveroğlu xx 7, Luigi Datome xxx 15, Joffrey Lauvergne xxx 11
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Bahçeşehir Koleji: Andy Rautins xxx 20, D.J. White xx 13, Can Altıntığ xx 11, Hadi Özdemir x, Ahmet Fatih Cantitiz x, Yiğitcan Turna x 1, Cevat Alper Özcan x, Hakan Yapar x 7, Joaquin Quino Colom Barrufet x 5, Manny Harris x 6, Marcus Slaughter x 7, Emir Preldzic x
Başantrenör: Stefanos Dedas
1. Periyot: 25-12 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 48-33 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 66-41 (Fenerbahçe Beko lehine)
Kaynak: İHA
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