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  3. TBF, Galatasaray için geçmiş olsun mesajı yayımladı

TBF, Galatasaray için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Futbol A Takımı performans ekibindeki bir yardımcı personelin korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBF, Galatasaray için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Futbol A Takımı performans ekibindeki bir yardımcı personelin korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Futbol Takımı personeline ve Galatasaray Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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