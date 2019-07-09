TBF, tatilbudur.com ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın ve Erkek Takımları ana sponsorluğu kapsamında tatilbudur.com ile sözleşme imzaladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın ve Erkek Takımları ana sponsorluğu için tatilbudur.com ile sözleşme imzaladı. Bir otelde yapılan imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, ve tatilbudur.com Üst Yöneticisi Cenk Angın katıldı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, göreve geldiklerinden bu yana çok güzel işlere imza attıklarının altını çizerek, "Federasyon anlamında en yoğun süreçlerden geçtiğimizi belirtmek isterim. Milli takımlar anlamında altyapı ve milli takımlar seviyesinde Avrupa şampiyonaları olsun, dünya şampiyonaları olsun hepsi heyecanla ülkemizi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler ve bizi mutlu edecek sonuçlar elde ederler. Bugün sizlere gururlar bahsetmek isterim yeni bir ortaklık kazandırdığımızı paylaşmak istedik. Bünyemize katacakları değer, iki kuruluşun da Türk sporuna hem saha içi hem saha dışı diğer geniş kitlelere taşımasına vesile olacaktır" şeklinde konuştu.

Cenk Angın: "Milli sporcularımızın arkasında milletçe tek yürek olalım"

tatilbudur.com Üst yöneticisi Cenk angın ise Türk sporu ve Türk basketbolunu desteklemenin heyecanı içerisinde olduklarını ifade ederek, "Renkli, dinamik yüzümüzü milli takımlarımızla basketbol sahalarına taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz. Sporun birleştirici gücü ile milli sporcularımızın arkasında milletçe tek bir yürek olalım. Başarı budur, milli gurur budur diyelim, dedirtelim. Milli takımlarımızla Çin ve sonrasında da büyük başarılar yakalayacağımıza, milletçe paylaşacağımız harika anılar biriktireceğimize inanıyorum. Başta Hidayet Türkoğlu olmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu'na teşekkür ediyorum. 31 Ağustos'ta FIBA Erkekler Dünya Kupası'nda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'mıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA