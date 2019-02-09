TBL 1. Lig: Petkim Spor: 72 - Bursaspor: 69
Türkiye Basketbol 1. Ligi 18. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Bursaspor'u 72-69'luk skorla yenerek 10. galibiyetini aldı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi 18. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Bursaspor'u 72-69'luk skorla yenerek 10. galibiyetini aldı.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Ergin Sarı xx, Erhan Gürsel xx, Göksun Öz xx
Petkimspor: Marek Klassen xxx 20, Markus Kennedy xxx 20, Sinan Sağlam xx 6, Mustafa Baki Görür xxx 10, Berkay Bayar xx 10, Ogün Sevinç x 6, Kristijan Nikolov x, Koray Uzunhasan x, Mertcan Solkol x, Barboros Bozkurt x, Arca Tülüoğlu x
Başantrenör: Okan Çevik
Bursaspor: Karlo Vragoviç xxx 19, Dejan Brovnjak xx 14, Recep Doğrusöz xxx 13, Mehmet Özdoğan xx 7, Evren Büker xx 6, Ali Işık x 4, Gökhan Aydın xx 4, İzzet Türkyılmaz x 2, Can Özcan x, Erbil Eroğlu x
Başantrenör: Arda Vekiloğlu
1. Periyot: 14-17 (Bursaspor lehine)
Devre: 32-30 (Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 56-52 (Petkim Spor lehine)
Kaynak: İHA
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