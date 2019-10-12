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  3. TBL 1. Lig: Petkimspor: 75 - Akhisar Belediye: 72

TBL 1. Lig: Petkimspor: 75 - Akhisar Belediye: 72

Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) ilk haftasında Petkimspor, evinde ağırladığı Akhisar Belediye'yi 75–72'lik skorla mağlup etti.

TBL 1. Lig: Petkimspor: 75 - Akhisar Belediye: 72

Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) ilk haftasında Petkimspor, evinde ağırladığı Akhisar Belediye'yi 75–72'lik skorla mağlup etti.

Salon: Enka Spor

Hakemler: Uğur Özen xx, Fatih Güler xx, Ahmet Kemal Digilli xx

Petkimspor: Patrick Ronald xxx 26, Hakan xxx 16, Yiğitcan xxx 12, Serkan xx 6, Koray xx 5, Marvin Jermane Jones x 4, Recep Doğrusöz x 4, Şahin Ekmen x 2, Cemal Nalga x

Antrenör: Arda Vekiloğlu

Akhisar Belediye: Kahıem Seawrıght xxx 17, Ömer Sancaklı xxx 17, Merthan Mutlu xxx 12, Hazer Avcı xx 8, Vytenis Cızauskas xx 5, Erdem İlter xx 5, Sercan Topçu xx 5, Can Özcan x 2, Uğur Can Aksoy x 1

Antrenör: Özhan Cıvgın

1. Periyot: 12-18 (Akhisar Belediye lehine)

Devre: 34-32 (Petkimspor lehine)

3. Periyot: 56–47 (Petkimspor lehine)

TBL 1. Lig: Petkimspor: 75 - Akhisar Belediye: 72

TBL 1. Lig: Petkimspor: 75 - Akhisar Belediye: 72

Kaynak: İHA

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