TBL 1. Ligi: Akhisar Belediyespor: 100 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 67

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele veren Akhisar Belediyespor, 18. haftada konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 33 sayı fark atarak 100-67 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip Akhisar Belediyespor, ilk periyotta rakibine 24-17 üstünlük sağlarken ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve ilk devre 46-34 sona erdi. Üçüncü periyotta rakibine 30 sayı kadar farkı açan Akhisar Belediyespor, 26-12 üstünlük ağlarken karşılaşma ev sahibi ekibin 100-67 üstünlüğü ile son buldu.

Bu sonucun ardından Akhisar Belediyespor ligdeki 11'inci galibiyetini alarak 29'a çıkardı. Konuk ekip Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 27 puanda kaldı. Akhisar Belediyespor'da Cizauskas 21 sayı ile en skorer oyuncu olurken, konuk ekipten Marks 19 sayı ile en skorer oyuncu oldu.

Kaynak: İHA