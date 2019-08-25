TBM Hukuk Komisyonu Başkanı İzzet Doğan’dan ’Emine Bulut’ cinayetiyle ilgili açıklama

Emine Bulut cinayeti nedeniyle açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı, Emekli Hakim, Avukat İzzet Doğan, "Bir insan hakları ihlali, bir insanlık ayıbıdır ve bu cinayetlerden toplum olarak hepimiz sorumluyuz. Türkiye'de son 3 yılda 932 kadın cinayete kurban gitti. En çok cinayet İstanbul, Ankara ve İzmir'de işlenirken, faillerin ve maktullerin yüzde 46'sının ilkokul mezunu olduğu belirlendi" dedi.

Kırıkkale'de yaşanan Emine Bulut cinayeti nedeniyle açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı, Emekli Hakim, Avukat İzzet Doğan, "Kadın ve çocuk cinayetleri insanlık suçudur. Bir insan hakları ihlali, bir insanlık ayıbıdır ve bu cinayetlerden toplum olarak hepimiz sorumluyuz. Ne yazık ki, bir türlü önlenemeyen ve bir bölümü de kamuoyuna yansımayan kadın cinayetlerinden tüm insanlık utanmalıdır. Bu cinayetler ve cinsiyet ayrımcılığı sorunu aslında kadınlardan çok erkeklerin sorunudur. Nikah sözleşmesi ya da bir kadınla birlikte olmak, erkeğe evlendiği veya birlikte olduğu kadın üzerinde mülkiyet hakkı sağlamaz. Erkeğe, iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıklı günlerde, tasada ve kıvançta birlikte yaşamak ailenin mutluluğunu sağlamak ve çocukları iyi yetiştirmek yükümlülüğünü getirir. Şiddetin ve özellikle öldürmenin de hiçbir özrü, bahanesi, gerekçesi olamaz" dedi.

"Türkiye'de son 3 yılda 932 kadın cinayete kurban gitti"

Bu cinayetlerinin faillerinin, kadınların en çok güvendikleri eşleri, sevgilileri, kocaları olduğuna vurgu yapan Doğan, "Polis Akademisi Başkanlığının yayınladığı bir rapordaki 2016-2018 yılları verilerine göre Türkiye'de son 3 yılda 932 kadın cinayete kurban gitti. En çok cinayet İstanbul, Ankara ve İzmir'de işlenirken, faillerin ve maktullerin yüzde 46'sının ilkokul mezunu olduğu belirlendi. Kadın cinayetlerinin yarısından fazlası ateşli silahlarla gerçekleşti. Bu silahların yüzde 83'ünün ruhsatsız olduğu belirlendi. Bu rakamı yüzde 31,9 ile kesici ve delici aletler takip etti. Son günlerde olağanüstü artış gösteren kadın ve çocuk cinayetlerini bu bireysel silahlanma kolaylaştırıyor. İnsanlar artık internetten, tişört seçer gibi silah seçiyor. O silahın bir gün patlayabileceğini, en yakınındaki canı alabileceğini bile bile "satın al" tuşuna basıyor. Bu bakımdan bireysel silahlanma ve bir "tık'la internetten silah alma da bir an önce önlenmelidir" şeklinde konuştu.

"Çocuklar cinsiyet ayırımı ve şiddete karşı eğitilmeli"

Doğan, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu cinayetlere tanık olan çocukların geçirdikleri ve yaşam boyu unutamayacakları psikolojik travmaları da unutmamak gerekir. O nedenle olay kamuoyuna yansıtılırken çocukların teşhir edilmemesine özen gösterilmelidir. Çocuklar cinsiyet ayırımı ve şiddete karşı eğitilmeli ve kadın erkek eşitliği konusunda toplumsal seferberlik başlatılmalıdır."

Kaynak: İHA