TBMM 48 gün sonra bugün toplanıyor! Gündemde kritik konular var

TBMM korona tedbirleri kapsamında ara verdiği toplantılarına bugün başlıyor. Bugünkü Genel Kurul'da çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin de görüşülmesi bekleniyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle 17 Nisan’da çalışmalarına ara veren TBMM, bugün yeni normal düzende ilk kez toplanıyor. Meclis’in gündeminde baro ve meslek odalarının yapısının değiştirilmesi, siyasi partiler yasası gibi pek çok konu var. Çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin de görüşülmesi bekleniyor.

Üç hafta önce CHP milletvekillerinin “Alışveriş merkezleri açık, TBMM neden kapalı?” eleştirilerine yanıt veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları söylemişti:

“Hiç AVM ile TBMM mukayese edilebilir mi? Komik buldum bu söylemi. Ayrıca TBMM kapanmış değil ki, milletvekili arkadaşlarımız salgının en yüksek olduğu dönemde bile çok yoğun bir çalışma içine girdi. Sonrasında da çalışmalarına ara verdi. Şu dönem acil bir şey de yok. Eğer gündemde önemli ve acil bir durum varsa, hemen çağrı ile toplanabilecek durumda. Yanlış bir yaklaşım…”

NÖBET USULÜ ÇALIŞACAKLAR

Bu arada corona virüsüyle mücadele kapsamında TBMM’de alınan tedbirler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yeni bir önlem paketi açıklanana kadar devam edecek. Bu kapsamda Meclis'teki ziyaretçi yasağı 30 Haziran'a kadar sürecek. Siyasi parti grup toplantıları yapılmayacak.

Milletvekilleri, genel kurul ve komisyon toplantılarına parti gruplarının belirlediği sayı oranında katılacak ve nöbet usulü çalışacak. Nöbetçi bakan uygulamasına ise devam edilmeyecek.