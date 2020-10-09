TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un annesi vefat etti!

AK Parti Bartın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un annesi Behiye Tunç akciğer rahatsızlığı sebebiyle dün gece hastaneye kaldırıldı.

Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan ve yapılan ilk müdahalele sonrası Karabük Medikar Hastanesine sevk edilen Behiye Tunç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

YILMAZ TUNÇ'UN ACI GÜNÜ

10 Ekim Pazar günü Merhume Behiye Tunç için Ulus ilçesi Ulukaya köyünde cenaze töreni yapılacak. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Behiye Tunç'un cenazesi aile kabristanına defnedilecek.

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Yılmaz Tunç, Ali Rıza-Behiye Tunç çiftinin çoğu olarak 1971 yılında Bartın'ın Ulus ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.

AK PARTİ Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı.

23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.