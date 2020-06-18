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  3. TBMM Başkanlığına aday mı? Binali Yıldırım'dan flaş açıklama

TBMM Başkanlığına aday mı? Binali Yıldırım'dan flaş açıklama

Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olmadığını belirtti ve "Yarışacak arkadaşlara başarılar" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanlığına aday mı? Binali Yıldırım'dan flaş açıklama

Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olup oladığına ilişkin açıklamada bulundu.

Yıldırım yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olmadığını belirtti ve "Yarışacak arkadaşlara başarılar" ifadesini kullandı.

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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