TBMM Başkanlığına aday mı? Binali Yıldırım'dan flaş açıklama
Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olmadığını belirtti ve "Yarışacak arkadaşlara başarılar" ifadesini kullandı.
Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olup oladığına ilişkin açıklamada bulundu.
Yıldırım yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olmadığını belirtti ve "Yarışacak arkadaşlara başarılar" ifadesini kullandı.
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