TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gazetecilerle bir araya geldi.

Yıldırım, TBMM Tören Salonu'nda gazetecilerle bir araya geldi. Yıldırım'a TBMM Başkanvekilleri Mustafa Şentop ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Aniri Orhan Yeğin katıldı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra toplantı görsel basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: İHA