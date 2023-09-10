TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi’nde dua etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 742. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son gününe katılarak, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua etti.

742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, milletvekilleri Halil Eldemir, Yaşar Tüzün, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve siyasi parti temsilcilerin katılımı ile başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u protokol üyelerinin karşılamasının ardından heyet Ertuğrul Gazi Türbesi'ne geçti. Kurtulmuş, burada Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesinde alp kıyafetli jandarma personelini selamlamasının ardından, aynı askerler tarafından "Saygı Nöbeti" değişimini izledi. Kurtulmuş, sonra Ertuğrul Gazi'nin manevi huzurunda dua etti ve tören alanına geçerek, halkı selamladı.

Burada törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)