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  3. TBMM Başkanı Mustafa Şentop 19 Mayıs mesajı yayınladı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 19 Mayıs mesajı yayınladı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Şentop mesajında “19 Mayıs, asil milletimizin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcıdır” dedi.

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18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:38

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