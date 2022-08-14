TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Büyük Türkiye idealine 21 yıldır omuz veren AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum"

Bugün, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü olması dolayısıyla siyasiler, sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayınlamakta. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Twitter hesabından, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben tebrik mesajı paylaştı.

"GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİNE 21 YILDIR OMUZ VEREN AK PARTİ..."

Tebrik mesajı paylaşan TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asra yüzünü döndüğü tarihi dönemeçte; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde güçlü ve büyük Türkiye idealine 21 yıldır omuz veren AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.