TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa’nın önergesine destek veren HDP’li vekili kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik 141. Genel Kurulunda Fransa öncülüğünde hazırlanan ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı kınanmasını içeren önergeye destek veren HDP'li milletvekilini kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da düzenlenen Parlamentolararası Birlik 141. Genel Kurulu dönüşü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere açıklama yaptı. TBMM Başkanı Şentop, yaptığı açıklamada, "Genel kurul toplantısının yapılacağı ilk gün 12 artı grubu Fransa'nın öncülüğünde Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütüne karşı operasyonunu kınayan bir acil gündem maddesi hazırladı. Sabah bunu haber alınca biz de Türkiye olarak Fransa'nın başta olmak üzere Batı ülkelerinin terör örgütleri karşısında çifte standardı ve terör örgütlerinin bir kısmını desteklemelerine yönelik bunun acil gündem maddesi yapılmasına dair bir öneri hazırladık. Farklı partilerden bütün arkadaşlarımızla beraber çok yoğun çalışmayla kısa bir süre içerisinde bu öneriyi hazırladık. Tabii bu önerilerin parlamentolar arası birlik genel kurulunda kabul edilebilmesi uzun bir süreç, kulis çalışmaları gerektiriyor. Çok dar bir vakit içerisinde hazırlık yaptık. Bizim esas amacımız Fransa öncülüğünde hazırlanan Fransa, İngiltere, Almanya, İsviçre ve daha sonra Mısır'ın katılmış olduğu bu acil gündem maddesinin genel kuruldan geçmesini engellemekti." dedi. TBMM Başkanı Şentop, "Burada kısa zaman içerisinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik ve sonuçta acil gündem maddesi önerisi oldu. Birisi Hindistan'ın iklim değişikliğiyle ilgili, ikincisi Türkiye'nin başta Fransa olmak üzere bazı Batılı ülkelerin terör örgütlerine karşı olan çifte standardı üzerine olan acil gündem maddesi önerisi, üçüncüsü Fransa öncülüğündeki İngiltere, Almanya, İsviçre ve Mısır'ın önerisi olan Türkiye'ye yönelik kınama önerisi, dördüncü Peru'nun kendi iç işleriyle ilgili olan önerisiydi. Yapılan oylamada Hindistan'ın iklim değişikliğiyle ilgili öneri en çok oyu aldı ve acil gündem maddesi olarak o kabul edildi. Böylece biz Türkiye'den giden parlamenterler olarak Fransa öncülüğünde hazırlanan Türkiye'yi kınamaya yönelik, terör örgütüne karşı mücadelemizi kınamaya yönelik acil gündem maddesi önerisinin geçmesini engellemiş olduk. Bu bütün arkadaşlarımızın ortak bir başarısıdır. Burada AK Parti'den, CHP'den, MHP'den ve İYİ Parti'den arkadaşlarımız vardı. Hepsinin ortak gayreti ile oldu" diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li bir milletvekilini Türkiye'nin kınanmasını içeren önergeye destek vermesi sebebiyle kınadı. Şentop, "Şunu da ifade edeyim maalesef bir üzüntü sebebidir. HDP'li bir milletvekili arkadaşımız Fransa'nın önerisine destek verdi. Türkiye'nin önerisinin karşısında yer aldı. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumu ifade edeyim. Türkiye içerisinde siyasi tartışmaları yapabiliriz ama Türkiye'nin dışında bu ülkenin milletvekili, milleti temsil eden milletvekillerinin bu milletin ortak menfaati için mücadele etmesi gerekir. Malumunuz Anayasa'ya göre milletvekilleri kendisini seçenleri değil milletin tamamını temsil ederler. Bu anlayış ve şuurla hareket etmeleri gerekir. Ben o arkadaşımızı burada kınıyorum." şeklinde konuştu.

Şentop, açıklamasına şöyle devam etti:

"Son olarak terör örgütüne yakın olan bazı ajanslar Fransa önerisinin daha çok oy aldığını ve onun kabul edildiğini falan söylemişler. Bazı basın organlarına bilgi notu olarak dağıtmışlar. Bu tamamen bir yalan haberden ibarettir. Tabii ki Fransa'nın önerisi bizim önerimizden daha fazla oy aldı ama bizim maksadımız zaten fazla oy almak değil Fransa'nın öncülük ettiği önerinin orada kabul edilmemesini sağlamaktı. Bunda başarılı olduk. Hindistan'ın önerisi kabul edildi ve bu öneri bugün genel kurulun gündemindeydi. Görüşüldü, üzerinde tartışmalar yapıldı. Fransa'nın önerisi kabul edilmediği için bir daha söz konusu edilmedi ve üzerinde tartışmalar yapılmadı."

Kaynak: İHA