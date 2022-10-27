TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM ve milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz”

2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerine katılarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yasama dokunulmazlığı ile ilgili konuştu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şentop, “Milletvekilliği dokunulmazlığı illegal eylemlerde değil, terör örgütünün ve teröristi övücü eylemlerin önüne koyuyor. Polise karşı direniş unsuru olarak milletvekilini kullanmak da milletvekilinin itibarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin itibarıyla bağdaşmayan bir unsurdur” dedi.

Haberin Devamı

"MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Sözlerine devam eden Şentop, "Milletvekilleri görüyorum, eylem eylem gezip, belirlemiş olan tedbirleri milletvekilliği aracılığıyla kırmak içim milletvekili dokunulmazlığı kullanılıyor. Bizim buna sahip çıkmamız isteniyor. Asla böyle bir şey olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.