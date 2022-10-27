TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM ve milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz”

Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerine katılarak milletvekilleri ile biraraya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerinin sorularının yanıtladı. Yasama dokulmazlığı ile ilgili açıklamalara yer veren Şentop, "Milletvekilleri görüyorum, eylem eylem gezip, belirlemiş olan tedbirleri milletvekilliği aracılığıyla kırmak içim milletvekili dokunulmazlığı kullanılıyor." dedi.

YAYINLAMA
Google News
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM ve milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz”

2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerine katılarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yasama dokunulmazlığı ile ilgili konuştu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şentop, “Milletvekilliği dokunulmazlığı illegal eylemlerde değil, terör örgütünün ve teröristi övücü eylemlerin önüne koyuyor. Polise karşı direniş unsuru olarak milletvekilini kullanmak da milletvekilinin itibarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin itibarıyla bağdaşmayan bir unsurdur” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: TBMM ve milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz

"MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Sözlerine devam eden Şentop, "Milletvekilleri görüyorum, eylem eylem gezip, belirlemiş olan tedbirleri milletvekilliği aracılığıyla kırmak içim milletvekili dokunulmazlığı kullanılıyor. Bizim buna sahip çıkmamız isteniyor. Asla böyle bir şey olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Büyük Türkiye idealine 21 yıldır omuz veren AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Büyük Türkiye idealine 21 yıldır omuz veren AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum"
TBMM Başkanı Şentop uyardı! 2020'ye geri mi dönüyoruz? "Kapalı alanlarda maske takmakta fayda var"
TBMM Başkanı Şentop uyardı! 2020'ye geri mi dönüyoruz? "Kapalı alanlarda maske takmakta fayda var"
TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık tartışmalarına son noktayı koydu: 2023 seçimlerinde ikinci defa aday olacaktır
TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık tartışmalarına son noktayı koydu: 2023 seçimlerinde ikinci defa aday olacaktır
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika| Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika| Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Türk basınının duayen ismiydi! Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı!
Türk basınının duayen ismiydi! Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı!
Elon Musk Twitter binasına neden lavabo ile geldi?
Elon Musk Twitter binasına neden lavabo ile geldi?
TSK aleyhine söylemlerde bulunmuştu! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı!
TSK aleyhine söylemlerde bulunmuştu! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı!
Son Haberler
32/1 Trafik Cezası Nedir? 32/1 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
32/1 Trafik Cezası Nedir? 32/1 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM ve milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz”
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM ve milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz”
Süper Loto sonuçları 27 Ekim 2022 Perşembe |27.10.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 27 Ekim 2022 Perşembe |27.10.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Burada erkeklerle evlenmek yasak! Kadınların hemcinsleriyle evlendiği Kalabari kabilesini yakından tanıyın!
Burada erkeklerle evlenmek yasak! Kadınların hemcinsleriyle evlendiği Kalabari kabilesini yakından tanıyın!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan skandal sözler! TTB Başkanı Fincancı'ya destek oldu!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan skandal sözler! TTB Başkanı Fincancı'ya destek oldu!
Ünlü oyuncu Pelin Akil bornozlu pozuyla herkesi kendine hayran bıraktı! "Instagram alev aldı Pelin hanım..."
Ünlü oyuncu Pelin Akil bornozlu pozuyla herkesi kendine hayran bıraktı! "Instagram alev aldı Pelin hanım..."
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika| Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika| Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İbrahim Tatlıses eski defterleri açtı, Eşref Fakıbaba'yı yerden yere vurdu! "Bütün partilerle gurur duyuyorsun üstü kalaylı altı vay vaylı teneke Fako"
İbrahim Tatlıses eski defterleri açtı, Eşref Fakıbaba'yı yerden yere vurdu! "Bütün partilerle gurur duyuyorsun üstü kalaylı altı vay vaylı teneke Fako"
Burada erkeklerle evlenmek yasak! Kadınların hemcinsleriyle evlendiği Kalabari kabilesini yakından tanıyın!
Burada erkeklerle evlenmek yasak! Kadınların hemcinsleriyle evlendiği Kalabari kabilesini yakından tanıyın!
İbrahim Tatlıses eski defterleri açtı, Eşref Fakıbaba'yı yerden yere vurdu! "Bütün partilerle gurur duyuyorsun üstü kalaylı altı vay vaylı teneke Fako"
İbrahim Tatlıses eski defterleri açtı, Eşref Fakıbaba'yı yerden yere vurdu! "Bütün partilerle gurur duyuyorsun üstü kalaylı altı vay vaylı teneke Fako"
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'den müzikseverleri üzen haber! Müziğe ara vereceğini açıkladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'den müzikseverleri üzen haber! Müziğe ara vereceğini açıkladı
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!