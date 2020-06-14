TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, canlı yayınlanan bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunuyor...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları:

KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE

Bu çok önemli bir konu. Son sayılar endişe ve üzüntü verici. Biliyorsunuz çok zor bir süreç yaşadık. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile önemli bir mücadele yürüttük. Ne kadar tedbir alınırsa alınsın, vatandaşlarımız buna ne kadar riayet ediyorsa o kadar sonuç alıyoruz.

Türkiye çok başarılı bir mücadeleyle Haziran ayına kadar geldi. Aslında bütün dünya bir takım tahminlerle belirsizlik içerisinde yol alıyor. Ancak bütün dünya yavaş yavaş normale dönebilir miyiz? diyerek bir başlangıç yapıyor. Bunu bir test olarak görmek gerekiyor. Allah korusun sayılar artarsa yeni tedbirler alınması gerekiyor.

Önümüzde 3 basit tedbir var. Hijyene dikkat etmek, İkincisi maskeyi belirtildiği gibi kullanmak ve son olarak sosyal mesafeye uymak. Son zamanlarda bu tedbirlerin gevşemesini salgın öncesi döneme dönmüşüz gibi algılayanlar var ancak öyle değil. Kurallara riayet ederek devam etmek gerekir. Aksi halde tedbirleri artırmak mecburiyetinde kalabiliriz.

YASSIADA

27 Mayıs askeri darbesi Türkiye'nin siyasi, idari kimyasını bozan bir süreçtir. Toplumsal ve siyasi psikolojiyi de ortadan kaldıran, bozan bir harekettir. Darbenin yapılmasından kısa süre sonra da bu adım düşünülmüş mağdurlara yönelik... Önce 2013 yılında buranın ismi değiştirildi, ardından genel olarak Demokrasi Adası görüntüsüne de çevirecek açılış yapmıştık. Az önce de ifade ettim 27 Mayıs'ın siyasi psikolojimizde etkisi olan kareleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Biz kefenimizi giyerek yola çıktık" sözü aslında Menderes'in o fotoğrafına bir atıftır, darbeci zihniyete karşı.

Şimdi burada alınan kararlar ve bunun sonuçları var. Bir başbakan idam edilmiş, 2 bakan idam edilmiş. Bütün davaları aldığımızda 192 kişi ve bunların kendileri, aileleri, bugünlere kadar sarkan bir süreç içerisinde maağduriyetleri var. Ama burada TBMM olarak tutumumuzu, tavrımızı tescil edecek adım atma imkanımız var. O da şudur: Bunu çok dikkatli olarak ifade etmek istiyorum, burada söz konusu bir mahkemenin kararlarının yok sayılması değil söz konusu olan. Aslında mahkeme olmayan bir yapının, bir infaz timinin karar diye vermiş olduğu ve birtakım sonuçlar doğuran işlemleri, o yapıyı ortadan kaldırarak, daha önce hiç varolmamış gibi hale getirerek hukuk tarihinden temizlemektir. Biz de bunların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu yapıyı ortadan kaldırarak onun iş ve işlemlerinin, kararlarının yok sayarak hukuki bir işlemi ortaya atıyoruz.

Darbe döneminde şüphesiz haksızlıklar, zulümler olmuş. Bunları kişi bazlı somut örnekler üzerinden söylemek istemiyorum. Ama genel olarak bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. 12 Mart'ta olmuştur, 12 Eylül'de olmuştur, 28 Şubat'ta olmuştur. Bu haksızlıkların giderilmesi için bazı adımlar da atılmıştır, bazı adımlar atılabilir de... Fakat burada önemli bir fark var. Biz burada bir mahkeme kararının bir yasama organı eliyle yok sayılması şeklinde bir adım atmıyoruz. Bu yolu açtığımız taktirde o zaman bizim bu yasama, yürütme yargı arasındaki ayrım ve mahkeme kararlarının geçerliliği konusunda birçok başka tartışmaya yol açabilir. Burada bizim attığımız adım mahkeme kararlarının yok sayılması değil, adı mahkeme olarak takdim edilen bir yapının ortadan kaldırılması ki az önce de ifade ettim en temel mesela şudur: bir suç işlendiği zaman o suçun işlendiği taktirde hangi mahkeme varsa, o suçu işlediği iddia edilenler orada yargılanırlar. Buna tabiî hâkim, kanuni hakim ilkesi diyoruz. Halbuki Yassıada'da kurulan yapı insanlık tarihinin, hukuk tarihinin en temel ilkelerinden birisi olan tabiî hâkim, kanuni hakim ilkesine aykırıdır.