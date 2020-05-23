TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a 'ezan' tepkisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısındaki "Bakanlar, sosyal medyada bu olayı köpürtme yarışına girdi. Bu sabah da kervana, atama Meclis Başkanı katıldı." yönündeki sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

"CHP SÖZCÜSÜ, KONUSU VE MUHATABI BELLİ OLAN AÇIKLAMAMDAN RAHATSIZ OLMUŞ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un Twitter hesabında yaptığı paylaşım:

Hürriyet sembolümüz olan ezanı hedef alan alçakça saldırının bir gün sonra tekrarlanması üzerine dün konuya dair bir tweet atmıştım.

Sözkonusu tweetin konusu ezana karşı yapılan saldırı, muhatabı da saldırının failleriydi. Tweet’te belirli bir kişi veya kurum hedef alınmıyordu.

Ancak, bugün CHP Sözcüsü, konusu ve muhatabı belli olan açıklamamdan rahatsız olmuş ve TBMM Başkanı olarak şahsıma yakışıksız bir tepki göstermiş. Anlaşılması zor bir durum.

Ezana karşı bir süredir devam eden sistemli saldırıları tahfif etmek, en az yapılan saldırılar kadar büyük bir cürümdür.

Bürokraside ve siyasette bulunduğu mevkilere sadece ve daima atanarak gelen bir kişinin TBMM Başkanının nasıl göreve geldiğini bilmemesine de şaşırmıyorum.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir'de cami hoparlöründen şarkı çalınmasına tepki gösterip olayın ülkeyi karıştırmaya yönelik provokasyon olduğunu belirtmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Öztrak, olayla ilgili yaptıkları paylaşımlar nedeniyle bazı bakanlar ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u hedef almıştı.