TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan örnek olacak hareket! Üçüncü doz koronavirüs aşısını TURKOVAC oldu!

Tüm dünyaya umut olacak TURKOVAC aşısının sevkiyatları tamamlandı. Acil kullanım onayı alan aşıya yurt dışından da talepler geliyor. Son olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, hatırlatma dozu olan üçüncü doz koronavirüs aşısını TURKOVAC olduğu öğrenildi. Şentop'un bu teşvik edici eylemi, vatandaşlara da örnek oldu.

GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Dünya'ya umut olacak olan yerli ve milli aşı TURKOVAC hakkında Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TURKOVAC'ın doz sayısı bakımından daha fazla üretileceğini ve daha yüksek kapasitelere ulaşacağını belirterek "Aşının geliştirilmesi başka bir süreçti, faz çalışmalarıyla beraber ölçek büyütmek ya da seri üretim başka bir süreç. Ölçek büyütme gün gün iyileşen bir süreç ve biz önümüzdeki dönemde çok daha verimli (doz sayısı anlamında) bir biçimde aşımızın üretileceğini ve daha yüksek kapasitelere ulaşacağımızı öngörüyoruz. Biz şu anda bu sene içerisinde 150 bine yakın dozu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüze teslim ettik." ifadelerini kullanmıştı.