  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Mesajda “Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalmasına ve bütün hastaların şifa bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum'' ifadelerine yer verdi.

Kandırılıp dağa götürülen kızın annesinin feryadı: ''Gel yarın bize de bayram olsun''Kandırılıp dağa götürülen kızın annesinin feryadı: ''Gel yarın bize de bayram olsun''

Bağcılar’da kumar baskını! 29 kişiye 100 bin lira ceza verildiBağcılar’da kumar baskını! 29 kişiye 100 bin lira ceza verildi

Aksaray'da lastiği patlayan araç, taklalar atarak durabildi!Aksaray'da lastiği patlayan araç, taklalar atarak durabildi!

İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi!İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi!

 

23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:53

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Geçen hafta sıcaklık rekoru kırmıştı! O ile bu hafta kar yağdı
Geçen hafta sıcaklık rekoru kırmıştı! O ile bu hafta kar yağdı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı!
İstanbul'daki dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı!
İstanbul'daki dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı!
Çay toplamaya gideceklerdi! Cesetlerine ulaşıldı
Çay toplamaya gideceklerdi! Cesetlerine ulaşıldı
Kandırılıp dağa götürülen kızın annesinin feryadı: ''Gel yarın bize de bayram olsun''
Kandırılıp dağa götürülen kızın annesinin feryadı: ''Gel yarın bize de bayram olsun''
Yarasayı öpen adam izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı!
Yarasayı öpen adam izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı!
Bağcılar’da kumar baskını! 29 kişiye 100 bin lira ceza verildi
Bağcılar’da kumar baskını! 29 kişiye 100 bin lira ceza verildi
Aksaray'da lastiği patlayan araç, taklalar atarak durabildi!
Aksaray'da lastiği patlayan araç, taklalar atarak durabildi!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bayram namazı açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bayram namazı açıklaması!
İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi!
İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi!