TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Mesajda “Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalmasına ve bütün hastaların şifa bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum'' ifadelerine yer verdi.
Kandırılıp dağa götürülen kızın annesinin feryadı: ''Gel yarın bize de bayram olsun''
Bağcılar’da kumar baskını! 29 kişiye 100 bin lira ceza verildi
Aksaray'da lastiği patlayan araç, taklalar atarak durabildi!
İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi!
23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:53
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT