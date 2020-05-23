TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Mesajda “Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalmasına ve bütün hastaların şifa bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum'' ifadelerine yer verdi.