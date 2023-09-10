TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Ertuğrul Gazi Türbesi’nde dua etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 742. Ertuğrul Gazi'yiy anma ve Yörük Şenlikleri'nin son gününe katılarak, Ertuğrul Gazi Türbesinde dua etti.

742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Milletvekilleri Halil Eldemir, Yaşar Tüzün, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve siyasi parti temsilcilerin katılımı ile başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u protokol üyelerin karşılamasının ardından heyet Ertuğrul Gazi Türbesine geçti. Kurtulmuş'u burada Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesinde alp kıyafetli jandarma personelini selamlamasının ardından aynı askerler tarafından "Saygı Nöbeti" değişimini izledikten sonra Ertuğrul Gazi'nin manevi huzurunda dua etti. Kurtulmuş ardından tören alanına geçerek, halkı selamladı.

Burada törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından çeşitli etkinlikler devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)