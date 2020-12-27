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TBMM Başkanı Şentop, Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 101. yılını kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara’ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, '' İstiklal mücadelemizin kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum.'' dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 101. yılını kutladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara’ya gelişinin 101. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak bu özel günü kutladı. 

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının önemli adımlarından biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü vesilesiyle istiklal mücadelemizin kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

Başkan Şentop, mesajında, Ersoy'u rahmet ve minnetle andığını belirterek, "İstiklalimizi kalbinin derinliklerinden hisseden ve ölümsüz şiiriyle dile getiren, dünyanın en güzel marşının şairi, Gazi Meclisimizin milletvekillerinden merhum Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad ediyorum."  dedi.

 

 

Şentop, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, "İstiklal Marşı Yılı ilan ettiğimiz 2021 yılında Mehmet Akif'i başta İstiklal Marşı olmak üzere, eserleri ve örnek hayatı ile gerektiği gibi anlamaya çalışacağız. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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