TBMM Başkanı Şentop, büyükelçilerle Asya zirvesi düzenledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Salgın, sadece kendisini düşünen ülkeler değil, bütün insanları düşünen anlayışın öne çıkması gerektiğini gösterdi" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin "Sektörel Diyalog Ortağı" olduğu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (Association of South East Asian Nations) ASEAN Ankara Komitesi Başkanı Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal'ın görevini 30 Haziran'da Filipinler'e devredecek olması nedeniyle üye 8 ülkenin büyükelçilik düzeyindeki temsilcilerinin katılımıyla Ankara Komitesi ile toplantı yaptı.

Şentop, ASEAN Ankara Komitesi Başkanı Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal ile baş başa görüşmenin ardından ASEAN Ankara Komitesi ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya; Endonezya Büyükelçisi (ASEAN Ankara Komitesi Başkanı) Lalu Muhamad Iqbal, Brunei Büyükelçisi Shafiee Kassım, Filipinler Büyükelçisi Raul S. Hernandez, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow, Tayland Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit, Vietnam Büyükelçisi Tuyen Tran Quang, Kamboçya Büyükelçiliği maslahatgüzarı Sophea Heng ve Malezya Büyükelçiliği maslahatgüzarı Arhan Shah Anuar katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, dünya olarak, insanlık olarak bugüne kadarki uluslararası ilişkiler dahil olmak üzere, birçok alanda paradigmaları gözden geçirme mecburiyetiyle karşı karşıya oldukları dönemi yaşadıklarını belirterek, "Küreselleşmenin sadece paranın, malların, insanların dünyayı dolaşması anlamında olmadığını, aynı zamanda salgınların, virüslerin de küreselleştiği bir dönem yaşamış olduk. Böylece milletlerarası, devletlerarası dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlikte hareket etmenin, mücadelenin önemi ortaya çıkmış oldu. Türkiye olarak biz bu konuda hem Türkiye içerisinde takip ettiğiniz gibi, salgına karşı mücadeleyi başarıyla yürüttük hem de dünyanın birçok ülkesine elimizden geldiği kadar dayanışma içerisinde hareket etmeye, yardımda bulunmaya gayret ettik. Bu salgın sonrası dünya, sadece kendisini düşünen, sadece kendi halkını düşünen ülkeleri değil bütün dünyayı, bütün dünyadaki insanları düşünen bir anlayışın öne çıkması gerektiğini bize göstermiş oldu. Bu bakımdan en köklü uluslararası işbirliği zemini, platformu olan ASEAN'ın da bu anlamda benzeri, bölgesel kuruluşlarla önemi daha fazla anlaşılır hale geldi" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İHA