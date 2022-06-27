TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık tartışmalarına son noktayı koydu: 2023 seçimlerinde ikinci defa aday olacaktır

Türkiye 2023 yılında yapılacak seçimleri konuşmaya devam ediyor. Özellikle muhalefet cephesi adayı olmamasına karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olup olmayacağını gündeme getirmeyi sürdürüyor. Özellikle Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusundaki tartışmalara Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. Bakan Bozdağ, Ağrı'da gazetecilerin sorularını yanıtlamış, bu konu hakkında," Anayasa ne diyor? Cumhurbaşkanı seçimi, statüsü ve diğer hususlarda yapılan değişikliklerin yürürlüğü, seçimi ile ilgili kısımlar, diğer konular yürürlüğe ne zaman girecek? Bu ilk seçimde yürürlüğe girecek. İlk seçim ne zaman yapıldı, 24 Haziran 2018'de yapıldı. Dolayısıyla 2017 anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanı'mız ilk defa 2018'in 24 Haziranı'nda cumhurbaşkanı seçildi. İki defadan fazla seçilemez kuralı buradan işlemeye başlıyor. Şimdi 2023'te yapılacak seçim Cumhurbaşkanı'mızın yürütme organı ve devletin başı olarak ikinci seçim olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

"SAÇMA SAPAN GÖRÜŞLER YAPILIYOR"

Bu konuya son olarak Kırgızistan’da temaslarda bulunan Meclis Başkanı Mustafa Şentop değindi. Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmasıyla ilgili bir makale yazdığını anımsatarak," Orada tuhaf bir şekilde bilgisizlikle dile getirenler var. ‘Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alacak, ancak öyle aday olabilir’ diye. Onların tezlerinde bile bu doğru değil. Erken seçim kararı parlamento tarafından alınırsa onların tezlerine göre Cumhurbaşkanı aday olabilir. Onu da bilmeden saçma sapan görüşler yapılıyor. İç siyasette gerçeklikten kopmamak lazım." dedi.

"ZAYIF HUKUKÇULAR HEMEN 101.MADDEYİ OKUYORLAR"

Anayasadaki maddeler üzerinden açıklamalarını sürdüren Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasada ki 101. maddenin 2. Fıkrası Cumhurbaşkanının en fazla iki defa aday olabileceğini öngörüyor. Şimdi bu 101. maddeye göre cumhurbaşkanı 2018 yılında bir kere seçilmiştir. Dolayısıyla 2023 seçimlerinde Sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı ikinci defa olacaktır. Peki kafalar niye karışıyor, kötü niyetleri olanları bir kenara bırakarak söylüyorum. Hukukçu olmayanlar veya zayıf hukukçular hemen 101. maddeyi okuyorlar. 101. madde ikinci fıkrasında iki defa seçilebilir diyor. 2014’te seçildi 2018’de seçildi bu iki defadır diyorlar."

101. MADDENİN DEĞİŞTİĞİNİ ANIMSATTI

"Gerçek hukukçulara hitap ettiği için o kanun metinlerinde değişiklik tarihleri yazar." diyerek sözlerine devam eden Şentop, 101. maddeye değinerek şu ifadeleri kullandı:

" Anayasada da yazar, mesela baktığımızda anayasanın herhangi bir maddesi değiştirildiğinde hemen o fıkranın altına parantez açılır ‘şu tarihte şu sayılı kanunla şu cümle eklenmiştir’ der ve koyar o cümleyi. 101. maddeye baktığımızda böyle bir cümle var nerede var, 101. maddenin en başında var. Hemen parantez açılmış, demiş ki “2017 yılında yapılmış anayasa değişikliği falan tarihli ve falan sayılı kanunla bunun yedinci maddesi ile değiştirilmiştir. Bunun anlamı nedir, yani sıradan bir hukukçu bunu anlar. Yani bu maddenin fıkraları değişmemiş, maddenin tamamı değişmiş. Onun için maddenin başına koymuşlar değişti diye. Fıkra değişse fıkranın başına koyuyorlar, cümle değişse cümlenin başına koyuyorlar. Madde değişmişse maddenin başına koyuyorlar. Dolayısıyla bu madde 2017’de değişmiş ve bu maddenin Nisan 2018’de yürürlüğe girmesi kararlaştırılmış. Bu maddeye göre cumhurbaşkanı bir kere 24 Haziran 2018 seçimlerinde seçilmiş.

Şimdi ‘Tayyip Erdoğan iki defa seçildi’ dediğinizde hukukçu olarak ‘hangi kanuna göre iki defa seçildi’ diye sorarım. 101. madde anayasada. Biraz daha titiz olan hukukçular buna bakarlar. 101. madde 2007 yılında değişmiş. Bir anayasada referandum yapılmıştı. 101. Madde 2007’de yürürlüğe girmiş ve 2018 Nisan ayına kadar yürürlükte kalmış. 2014 yılında seçildiği için cumhurbaşkanımız bu maddeye göre bir kere seçilmiş. Fakat Nisan 2018’de kalkmış o madde, yeni bir madde gelmiş.

"TAYYİP ERDOĞAN ANAYASA MADDESİNE GÖRE BİR KERE SEÇİLMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'de yürürlüğe giren yeni bir maddeye göre seçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Haziranda da bu maddeye göre seçilmiş yani cumhurbaşkanı 2007 ile 2018 arası yürürlükte olan 101’e göre bir kere seçilmiş, o 101’e göre ikinci defa seçim söz konusu değil yeni bir 101. maddeye göre bir defa seçilmiş. Dolayısıyla ortada iki tane farklı madde var, anayasa maddesi. Birisi yürürlükten kaldırılmış bir de şimdi yürürlükte olan madde var. Bu maddelerde ikinci fıkra bu iki defa seçilebilir fıkrası. Cümle aynı olmakla beraber cümleye bakılmaz sadece. Burada anayasa koyucu iradenin bunu ne zaman koyduğuna bakılır. İşte burada 2018’de Meclis aynı cümleyi yeniden yürürlüğe koymuş ve bunun çok basit örneği şu; 61 anayasasında da birinci madde devletin şekli cumhuriyettir ve 82 anayasasında da cumhuriyettir ne olacak ben o zaman 61’e göre hüküm vereyim diyebilir mi bir hakim. Onun gibi cümlenin aynı olması önemli değil önemli olan hangi tarihte yürürlüğe girdiği ve ne zaman hangi süre içerisinde uygulandığıdır. Tayyip Erdoğan 2007 ile 2018 arasında olan bir kanuna göre, anayasa maddesine göre bir kere seçilmiştir ama o madde kalkmış ona göre ikinci defa seçilmemiş. 2018’den sonra yürürlüğe giren yeni bir maddeye göre de bir kere seçilmiş. Dolayısıyla iki farklı kanun maddesine göre de birer defa seçilmiş."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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