TBMM Başkanı Şentop Edirne'de

EDİRNE (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bilgiyi ayıklamayı bilmiyorsanız bilgi sizi yutar, o yüzden zaman kaybını önlemek, yanlış yollara girmemek için önce yöntem, önce metodoloji. Üniversitelerimiz temelde bunu verir ve bunun üzerine sağlıklı bilgi inşa edilir" dedi.

Şentop, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Trakya Üniversitesi akademik yıl açılışında yaptığı konuşmada Edirne'nin, Balkanlar'dan İstanbul’a ve Anadolu’ya geçişte başkent olarak siyasal ve tarihsel hafızada değerli bir yere sahip olduğunu söyledi.



TBMM Başkanı Şentop, UNESCO Dünya Mirası şehirlerinin, metrekareye düşen tarihi eser bakımından ilk sıralarda yer alan, geçmişin görkemli anıtsal yapılarını, tarihi dokusunu muhafaza eden nadir şehirlerden olan Edirne'ye Trakya Üniversitesi'nin de değer kattığını ifade etti.

- "Edirne'de ne var?"

Edirne'deki sayısız mirasın ve değerli emanetlerin olduğuna vurgu yapan Şentop, şunları kaydetti:

"Edirne’de ne var? Adalet Kasrı var. Bugün Birleşmiş Milletler çatısı altında veto hakkına sahip 5 ülkenin varlığını tartışma konusu yapan ve bunu her genel kurulda yüksek sesle dile getiren sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bu konudaki görüşünü net olarak tekraren ortaya koyuyor, son konuşmasında da bütün dünyanın çok farklı ülkelerin insanlarının her seviyeden heyecanıyla, diliyle ortaya koymuş oldu. İşte küresel adalet arayışımızı her küresel platformda haykırmamızın somut temeli de yüzyıllar önce Edirne'deki Adalet Kasrı’nda tecelli etmiştir.

Edirne’de bir dönem üst düzey sağlık hizmetlerinin sunulduğu Şifahane var. O Şifahane ki müzikle tedavi gibi bir metot bile ta o zaman yürürlüğe girmiş. Biliyorsunuz bugün bu değerli eserimiz bir müze olarak bizi geçmişe götürüyor. Edirne’de dünyanın sayılı anıt eserlerinden Selimiye gibi bir mimari şaheser var. Muhteşem köprüler var, kervansaraylar var, dini mimarinin, sivil mimarinin harika örnekleri var. Edirne’ye mahsus değerli el sanatları var."

- "Cumhuriyet tarihinin bütünü içinde özel, ağırlıklı bir yere sahip"

Son 20 yılda açılan üniversite ve yüksek okulların sayısının, bu alandaki atılımların, cumhuriyet tarihinin bütünü içinde özel, ağırlıklı bir yere sahip olduğunun altını çizen TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"2002 yılında 76 üniversite vardı, şu an toplam 207 üniversitemiz var. Her alanda olduğu gibi bu alanda da elbette eleştiriler yapılabilir ve yapılmalıdır da. Ama bu tartışmalar, benim de hukuk bilimi alanında bir üyesi olduğum akademik dünyanın temel hakikatini değiştirmez. İnsan başından beri bu evrende soru soran ve buna cevap arayan, düşünen, akleden, bazı sonuçlara varan, bazen bu sonuçlardan yola çıkıp başka sorulara, başka cevaplara yelken açan bir canlıdır.

Disipliner ve bir usule dayalı bilgiye, ilme, araştırmaya, deneye, felsefeye, mantığa, teolojiye, gök bilimine, fiziğe, kimyaya, edebiyata, mimariye. Velhasıl bütün bir fizik ve metafizik alana ilişkin tecessüslerin, buluşların, sonuçların ve yeni başlangıçların merkezinde insan vardır; öğreten bir insan ve öğrenmeye talip olan başka bir insan. İşte bu iki farklı cephedeki insanın buluştuğu, karşılaştığı ve birinin diğerine belirli bir alandaki ilmi veya bilimsel üst düzey birikimi aktardığı varsayılan mekanın adı üniversitedir."

Üniversitelerin, öğrencilerini motive ettikçe ve öğrencilerin yüksek enerjisini ülke için, gezegen için bir atılım ruhuna dönüştürmeyi başardıkça herkesin kazanacağını vurgulayan Şentop, "Ortaya çıkacak olan yeni anlamlar, yeni düşünce ve uygulamalar hepimizi daha iyi bir dünyada yaşadığımız duygusuna ulaştıracak." dedi.

- "Usul esasa mukaddemdir"

Mustafa Şentop, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin insan zenginliği olduğunun altını çizdi.

Dinamizmi heba etmenin acımasızlık olduğunu ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"El ele, her türlü yapay gündemin uzağında sağlam bir bakış ve duruşla yürümek zorundayız. Yeni zamanlar, yeni fikirlerin ve bakışların da zamanı. Hz. Mevlana’nın dediği gibi 'Yeni şeyler söyleyecek ve donmadan, bulanmadan akacağız'. Bugün bilgiye ulaşmak çok kolay. Dünyanın bütün kütüphaneleri, güncel bilgi akışları. Her şey cebimizde. Birkaç tuşla eskiden hayal edemeyeceğimiz hızda bilgiye ulaşmak mümkün.

Ama aynı zamanda korkunç bir bilgi kirliliği ve bilgi çöpünün de merkezi orası. Çöpleri ayıklayıp gerçek bilgiye ulaşmak, doğru analizler yapmak büyük çaba istiyor.

'Usul esasa mukaddemdir.' diye bir ilke var. Demek ki öce doğru usulü, yöntemi öğreneceğiz, sonra içerikle ilgileneceğiz. Sonrası kendiliğinden gelir. Bilgiyi ayıklamayı bilmiyorsanız, bilgi sizi yutar. O yüzden zaman kaybını önlemek, yanlış yollara girmemek için önce yöntem, önce metodoloji. Üniversitelerimiz temelde bunu verir ve bunun üzerine sağlıklı bilgi inşa edilir."

Konuşmanın ardından Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Şentop'a Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi gravür tablosunu armağan etti.

Ardından kongre merkezi önünde düzenlenen Sokakta Sağlık Var Bilim Şenliği kapsamında açılan standları gezen Şentop'a Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan bilgi verdi.

TBMM Başkanı Şentop stantlardan birinde şekerini ölçtürdü.

