TBMM Başkanı Şentop Erdoğan'ın adaylık tartışmalarına son noktayı koydu!

Türkiye Büyük Miller Meclisi Mustafa Şentop Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şentop, “Erdoğan'a 30 Nisan 2018' den sonra iki kere aday olabilir hakkı tanınmıştır” ifadelerinde bulundu.

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TBMM Başkanı Şentop Erdoğan'ın adaylık tartışmalarına son noktayı koydu!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine sayılı günler kala adayların 100 bin imza süreci tamamlanmış Memleket Partisi, DEVA Partisi ve İYİ Parti de Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti. Bu kapsamda ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop'ta Erdoğan'ın adaylığına ilişkin önemli bir açıklamada bulunarak aday olabileceğine değindi. Şentop Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili itirazların rutin prosedür olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop Erdoğan'ın adaylık tartışmalarına son noktayı koydu!

"30 NİSAN 2018’ DEN SONRA İKİ KERE ADAY OLABİLİR HAKKI TANINMIŞTIR"

Şentop, “Konuyu tek cümle kullanarak ispat etmeye çalışanlar var. Meclis Başkanı bu konuda konuşamaz diyor bir hukukçu arkadaşımız. Anayasa 94. Maddeye göre Meclis Başkanının hangi sınırlamalar içinde olduğunu ifade ediyor. 94. Maddenin son fıkrasını anlayamamış. Bu siyasi tartışma olarak yürüyor hukuki tartışma değil. Anayasa 101. madde en fazla 2 kez seçileceği maddesi 30 Nisan 2018 de yürürlüğe girmiştir. Okumamış bu konuda Anayasa hukukçuları var, görüş makale yazmış kişiler var. Karşı görüşleri okumadan görüş açıklıyorsunuz ayıptır. Binlerce avukat aday olabilir diyor. Hukukta kural şudur, yürürlüğe girdikten sonra uygulanır. Erdoğan bir defa aday olmuştur, seçilmiştir. 14 Mayıs ikinci seçimdir üçüncü seçim değildir. Erdoğan aday olması için istisna hükme ihtiyaç yok. 30 Nisan 2018’ den sonra iki kere aday olabilir hakkı tanınmıştır” diye konuştu.

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