TBMM Başkanı Şentop, Etiyopya’da düşen uçak sebebiyle bir mesaj yayımladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Etiyopya'da düşen uçak sebebiyle bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte sabah saatlerinde düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Bu elim kazada vefat edenlerin yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyor, bu zor zamanında dost ve kardeş Etiyopya Hükümeti ve halkının kederini paylaşıyoruz."

Kaynak: İHA