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TBMM Başkanı Şentop, Fransa Senato Başkanı Larcher ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Fransa Senato Başkanı Larcher ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı temasları kapsamında Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Fransa Senato Başkanı Larcher ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Fransa Senato Başkanı Larcher ile görüştü

Kaynak: İHA

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