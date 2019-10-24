TBMM Başkanı Şentop, Fransa Senato Başkanı Larcher ile görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı temasları kapsamında Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT