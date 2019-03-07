TBMM Başkanı Şentop: Kadına yönelik şiddet inançlarımızla uyuşmamaktadır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajında, "Toplumsal çerçevede insanlığa yönelik suç olarak kabul etmemiz gereken kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Kadına yönelik şiddet milli ahlak ve inançlarımızla asla uyuşmamaktadır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle öncelikle fedakarlıkları, emekleri ve mücadeleleriyle insanlığın gelişimine katkı sağlayan; fedakarlık, feragat, sevgi ve şefkatte bir timsal olan ve bu çerçevede toplumun mihenk taşını oluşturan kadınların Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. Dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de kadınlarımız toplumlarının kuruluşu ve zor günlerinde daima ön saflarda mücadele etmiştirler. Dün olduğu gibi bugün ve dahi gelecekte örnek tarihsel duruşlarını sergilemeye devam edeceklerdir. Bu perspektifte Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz şehitlerimize kadar ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yad etmek istiyorum" dedi.

'KADININ ETKİNLİK ALANININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, kadın olmanın anlam ve önemi üzerine etraflıca düşünmek ve kadınların karşılaştığı zorlukları ele almak için iyi bir fırsat sunduğunu belirten Şentop, şunları söyledi:

"Kadınların yüz yüze kaldıkları sorunları tartışmanın aynı zamanda topluma ve geleceğe ilişkin bir inşa faaliyeti olduğuna gönülden inanmaktayım. Ülkemizde toplumsal inşanın en sağlıklı şekilde gerçekleşebilmesi için kadınların aile içi ve sosyal rollerinin dengelenmesi adına, kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda toplumda ortak bir bilinç oluşturulmasını sağlamalıyız. Kadının insan haklarını gözeterek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve pekiştirilmesine katkı sağlamamız gerekmektedir. İnsan hakları merkezli, yaşanabilir bir dünya için kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda fırsat ve olanaklardan eşit düzeyde yararlanması, kadın ve erkeğe verilen hakların, yüklenen sorumlulukların adil bir biçimde dağıtılması son derece önemlidir. Peygamberimiz de Veda Hutbesi'nde "Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır" diyerek karşılıklılık ilkesine çok veciz şekilde dikkat çekmiştir."

'KADINA YÖNELİK ŞİDDET İNANÇLARIMIZLA UYUŞMAMAKTADIR'

Şentop, kadına yönelik şiddetin insana yönelik şiddet olduğunu vurgulayarak, "Toplumsal çerçevede insanlığa yönelik suç olarak kabul etmemiz gereken kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Kadına yönelik şiddet milli ahlak ve inançlarımızla asla uyuşmamaktadır. Günümüzde kadınların metalaştırıldığı çarpık bir anlayışın yaygın ve egemen olduğu görülmektedir. Bu anlayışın etkisizleştirilmesi ve kadına gerek aile içerisinde ve gerekse sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta hak ettiği itibarın verilmesi öncelikli görünmektedir. 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle belirtmekte fayda gördüğüm bir diğer husus da, ülkemizde kadınların konumunun medeniyet değerlerimiz yok sayılarak ve aile kurumu yıpratılarak iyileştirilemeyeceğidir. Aile, toplumların ve milletlerin sağlıklı bir gelecek için muhtaç oldukları temel kurumdur. Bu kurum, kadın ve erkeğin ortak emeğiyle sağlıklı bir zeminde yükselebilir. Netice olarak, hayatımızın her aşamasında yanımızda olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden tebrik ediyor ve en içten dileklerimle selamlıyorum" dedi.

DHA