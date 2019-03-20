TBMM Başkanı Şentop Kırklareli’nde
KIRKLARELİ (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne geldi.
KIRKLARELİ (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne geldi.
Vali Osman Bilgin tarafından karşılanan TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a çiçek ve hediye taktim edildi. Şentop, valilik ziyaretinin ardından basına kapalı gerçekleştirilen STK Temsilcileri İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Mustafa Şentop toplantı ardından ziyaretleri kapsamında Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA
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